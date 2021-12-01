"Не треба говорити з Путіним": Аваков пояснив, з ким домовлятися Україні

У екс-глави МВС свій погляд на домовленість Кремля / Колаж "Сегодня"

Для того, щоб Україні вирішити її сьогоднішні проблеми на Донбасі, потрібно дочекатися, поки Росія звільниться від Путіна. З нинішнім російським президентом розмовляти нема про що.

Про це заявив колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який нещодавно повернувся у політику, під час форуму "30 років референдуму незалежності" .

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Без Путіна

"Мені подобається формат перемовин з Росією разом з нашими друзями – Нормандський формат. Не треба говорити з Путіним. Ми будемо розмовляти з іншою Росією – без Путіна. А зараз з путінським режимом можна говорити тільки у Нормандському форматі за порядком денним, який диктуватиме Україна – незалежність України, повага до її кордонів та територій, до її прав", – зазначив Аваков.

Для цього, на думку колишнього міністра, потрібно мати адекватну владу в країні.

"Реагування на протести можуть бути різними. Наприклад, приборкати свободу слова, закрити телеканали. Чи проголосити державний переворот у виконанні опозиційних партій. А треба зрозуміти, що демократичне суспільство – це те, де є інші думки, які треба поважати. Що демократія – це завжди баланс, який передбачає прислухатися до суспільства. Інколи це буває незручно, але прислухатися потрібно", – резюмував політик.

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