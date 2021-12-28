"Не бойтесь Путина!" — Порошенко из Варшавы посоветовал, что делать с Кремлем

Порошенко рассказал, как поставить на место Путина / Коллаж "Сегодня"

Пятый президент Украины Петр Порошенко, которому перед праздниками Генпрокуратура выписала подозрение в причастности к госперевороту и финансированию террористов, рассказал, опираясь на свой опыт, как правильно общаться с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом политик рассказал во время интервью 5 каналу.

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Опыт

"Мой опыт общения с Путиным показывает два вывода, которые должны очень хорошо изучить все лидеры Европейских стран, все лидеры мира, которые общаются с Путиным. Тезис первый: не бойтесь Путина. Как только вы будете его бояться, вы уже в начале проиграли. Вы должны четко исходить из интересов демократического мира, из интересов исповедуемых ценностей, и тогда победа будет за вами. Путин же не в первый раз демонстрирует такое поведение", – рассказал Петр Алексеевич имея ввиду новую агрессию, которую сейчас демонстрирует Кремль.

Порошенко также отметил, что только народу Украины решать, вступать нашей стране в НАТО или нет.

"Единственное, чем может угрожать Путин – это ракетами. Наш ответ прост – только народ Украины и страны НАТО будут решать, быть в НАТО или нет… На сегодняшний день мы должны доказать Путину, что не ему включать или выключать зеленый свет светофора", – отметил Порошенко.

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Ситуация