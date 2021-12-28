"Не бійтеся Путіна!" — Порошенко із Варшави порадив, що робити з Кремлем

Порошенко розповів, як поставити на місце Путіна / Колаж "Сьогодні"

П'ятий президент України Петро Порошенко, якому перед святами Генпрокуратура виписала підозру у причетності до держперевороту та фінансування терористів розповів, спираючись на свій досвід, як правильно спілкуватися із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це політик розповів під час інтерв'ю 5 каналу.

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Досвід

"Мій досвід спілкування з Путіним показує два висновки, які мають дуже добре вивчити всі лідери Європейських країн, всі лідери світу, які спілкуються із Путіним. Теза перша: не бійтеся Путіна. Як тільки ви будете його боятися, ви вже на початку програли. Маєте чітко виходити з інтересів демократичного світу, з інтересів цінностей, які ви сповідуєте, і тоді перемога буде за вами. Путін же не в перше демонструє таку поведінку", – розповів Петро Олексійович, маючи на увазі нову агресію, яку зараз демонструє Кремль.

Порошенко також зазначив, що лише народу України вирішувати, вступати нашій країні до НАТО чи ні.

"Єдине, чим може загрожувати Путін – це ракети. Наша відповідь проста – тільки народ України та країни НАТО вирішуватимуть, бути в НАТО чи ні… На сьогоднішній день ми маємо довести Путіну, що не йому вмикати чи вимикати зелене світло світлофора", – зазначив Порошенко.

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Ситуація