НАТО все ближе к России – в Польше разместят войска Великобритании и Эстонии

На границе с Беларусью уже функционирует штаб сил НАТО / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Польша, оказавшаяся под ударом мигрантов из Беларуси, резрешила разместить на своей территории военные подразделения Великобритании и Эстонии.

Об этом сообщил руководитель Бюро национальной безопасности Республики Польша Павел Солох в своем аккаунте в Twitter.

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"Президент Анджей Дуда выступил с решением разрешить британским и эстонским солдатам находиться на польской территории, чтобы поддержать действия польских военных в кризисе на восточной границе ЕС и НАТО. Спасибо Великобритании и Эстонии за вашу солидарность, политическую и военную поддержку", – написал представитель польских властей.

Напомним, что ранее власти Латвии обратились к США с просьбой о постоянном военном присутствии на своей территории для сдерживания Российской Федерации. Страна хочет укрепить оборону с помощью ракет Patriot.

Ситуация на границе