НАТО все ближе к России – в Польше разместят войска Великобритании и Эстонии

На границе с Беларусью уже функционирует штаб сил НАТО / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Польша, оказавшаяся под ударом мигрантов из Беларуси, резрешила разместить на своей территории военные подразделения Великобритании и Эстонии.
Об этом сообщил руководитель Бюро национальной безопасности Республики Польша Павел Солох в своем аккаунте в Twitter.
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"Президент Анджей Дуда выступил с решением разрешить британским и эстонским солдатам находиться на польской территории, чтобы поддержать действия польских военных в кризисе на восточной границе ЕС и НАТО. Спасибо Великобритании и Эстонии за вашу солидарность, политическую и военную поддержку", – написал представитель польских властей.
Напомним, что ранее власти Латвии обратились к США с просьбой о постоянном военном присутствии на своей территории для сдерживания Российской Федерации. Страна хочет укрепить оборону с помощью ракет Patriot.
Ситуация на границе
- Чуть ранее Анджей Дуда заявил, что страна ожидает новую волну нелегалов. По данным Варшавы, существует риск появления сухопутного маршрута миграции из Афганистана в ЕС через Россию.
- 26 ноября в польском Венджине иностранцы устроили бунт и хотели силой покинуть пределы закрытого центра для беженцев. Об этом сообщают польские пограничники в своем Twitter.
- 23 ноября около 19:00 группа более чем из 100 агрессивных иностранцев силой пыталась прорвать границу. В польских силовиков бросали камни. Атака проходила под надзором белорусских служб.