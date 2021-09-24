"Нас обманули": нардепы спорят, как напутали с поправками в законе об олигархах

Разумков считает, что избранная процедура голосования была несовершенной / Коллаж "Сегодня"

Принятый 23 сентября Верховной Радой Закон об олигархах в ближайшее время передадут на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. Переголосовывать ни одну из его статей не будут.

Про это "РБК-Украина" сообщил представитель президента в Конституционном Суде Украины, председатель рабочей группы по законопроекту об олигархах Федор Вениславский.

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Спорный вопрос

Ранее в Telegram председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что Верховной Раде придется переголосовать законопроект №5599 об олигархах, который был принят во втором чтении. Это необходимо сделать потому, что были приняты лишние правки – в законе теперь существуют разные редакции о признании человека олигархом.

Мнение Разумкова

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что использованную в парламенте процедуру при голосовании за этот законопроект невозможно назвать нормальным подходом. Тем не менее решение ВР принято и дальше уже вступает в действие норма закона, которая предусматривает, что этим должен заниматься НАЗКа.

"Если мы говорим о том, что происходило в Раде – это отдельная дискуссия. Так называемая процедура применялась впервые в стенах Верховной Рады. Я не могу ее назвать нормальным подходом. Это не сокращенная процедура. Такой процедуры нет. Это вольная деятельность коллег, которые запустили данный процесс. У меня существует глубокое убеждение, что это было сделано для того, чтобы ввести народных депутатов в заблуждение", - сказал Разумков в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Мнение Стефанчука

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отметил во время телеэфира, что существует возможность исправить ошибки, если они были допущены во время голосования.

" Мы обязательно дождемся выводов, которые будет сделаны аппаратом Верховной Рады. Если действительно там будет какая-то ошибка – существуют нормальные варианты решения. Первый вариант – по инициативе председателя Верховной Рады Украины устранить эти ошибки. Если председатель ВР не считает, что у нас есть шесть месяцев, чтобы мы могли внести любые изменения и дополнения к этому закону, так как он вступает в силу через шесть месяцев. Но на сегодняшний день у нас есть закон о деолигархизацию... Я хочу поздравить всех. Это первый шаг и далеко не последний", – отметил Руслан Стефанчук в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале" Украина".

Что в законе

23 сентября Верховная Рада приняла закон №5599 об олигархах во втором чтении. Определены критерии, кто будет подпадать под такой статус, появится реестр олигархов и придется декларировать контакты с ними. Соответствующий документ поддержали 279 народных депутатов.

На СНБО возложена функция определять, кого можно считать олигархом. Потенциальных олигархов будут вызывать на заседание СНБО, а члены СНБО обязаны будут аргументировать, почему они относят человека к олигархам.

Реестр олигархов тоже будет на СНБО. В нем также будет содержаться информация о юридических лицах, бенефициаром которых является олигарх, и о людях и партиях, на политическую деятельность которых олигарх давал деньги.

Олигархам нельзя будет осуществлять взносы (прямо или через других людей) в поддержку политических партий. Финансировать любую политическую агитацию, проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями и лозунгами.

Олигархам нельзя быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Если чиновник или депутат контактировал с олигархом или его представителем, он должен будет подать декларацию о таком контакте уже на следующий день (это касается даже президента Украины).