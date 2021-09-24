"Нас ввели в оману": нардепи сперечаються, як наплутали з поправками в законі про олігархів

Разумков вважає, що обрана процедура голосування була недосконалою / Колаж "Сьогодні"

Прийнятий 23 вересня Верховною Радою Закон про олігархів найближчим часом передадуть на підпис президенту України Володимиру Зеленському. Переголосовувати жодну з його статей не будуть.

Про це "РБК-Україну" повідомив представник президента в Конституційному Суді України, голова робочої групи щодо законопроекту про олігархів Федір Веніславський.

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Спірне питання

Верховній Раді доведеться переголосувати законопроєкт №5599 про олігархів, який був прийнятий у другому читанні, через те, що були прийняті зайві правки – в законі теперь є різні редакції про визнання людини олігархом.

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Про це повідомив в Telegram голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Думка Разумкова

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що застосовану в ВР процедуру неможливо назвати нормальним підходом, рішення ВР прийнято і далі вже вступає в дію норма закону, яка передбачає, що цим має займатися НАЗК.

"Якщо ми говоримо про те, що відбувалося в Раді – це окрема дискусія. Так звана процедура застосовувалася перший раз в стінах Верховної Ради. Я не можу її назвати нормальним підходом. Це не скорочена процедура. Такої процедури немає. Це вольна діяльність колег, які запустили цей процес. У мене є глибоке переконання, що це було зроблено для того, щоб ввести народних депутатів в оману", – сказав Разумков в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

Думка Стефанчука

Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук зазначив під час телеефіру, що є можливість виправити помилки, якщо вони були допущені під час голосування.

"Ми обов'язково дочекаємося рішення, яке буде зроблено апаратом Верховної Ради. Якщо справді там вкрадеться якась помилка – є абсолютно нормальні варіанти вирішення. Перший варіант – з ініціативи голови Верховної Ради України усунути ці помилки. Якщо голова ВР не вважає, що у нас є шість місяців, щоб ми могли внести будь-які зміни і доповнення до цього закону, оскільки він вступає в силу через шість місяців. Але станом на сьогодні у нас існує закон про деолігархізацію... Я хочу привітати всіх. Це перший крок і далеко не останній", – зазначив Руслан Стефанчук в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

Що в законі

23 вересня Верховна Рада ухвалила закон №5599 про олігархів у другому читанні. Визначено, хто підпадатиме під такий статус, з'явиться реєстр олігархів і доведеться декларувати контакти з ними. Відповідний документ підтримали 279 народних депутатів.

На РНБО покладена функція визначати, кого можна вважати олігархом. Потенційних олігархів викликатимуть на засідання РНБО, а члени РНБО зобов'язані будуть аргументувати, чому вони відносять людину до олігархів.

Реєстр олігархів теж буде на РНБО. У ньому також міститиметься інформація про юридичних осіб, бенефіціаром яких є олігарх, і про осіб і партії, на політичну діяльність яких олігарх давав гроші.

Олігархам не можна буде здійснювати внески (прямо або через інших осіб) на підтримку політичних партій. Фінансувати будь-яку політичну агітацію, проведення мітингів або демонстрацій з політичними вимогами і гаслами.

Олігархам не можна бути покупцем (бенефіціаром покупця) в процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

Якщо чиновник або депутат контактував з олігархом або його представником, він повинен буде подати декларацію про такий контакт вже наступного дня (це стосується навіть президента України).