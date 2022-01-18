Нападет ли РФ на Украину – Эрдоган дал неприятный для Путина ответ

Эрдоган хочет обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины / Фото: Коллаж: Сегодня
Вторжение российских войск на территорию Украины маловероятно. Об этом изданию Anadolu Agency рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Я не считаю реалистичной перспективу вторжения России в Украину, потому что Украина не обычная страна, это сильная страна. Для принятия подобного шага в Москве должны проанализировать ситуацию в мире и внутри страны", – сказал он.
Эрдоган заявил, что война как явление должна быть стерта из политической практики. По его словам, Россия и Украина не решатся на силовое противостояние друг с другом.
Также он отметил, что вскоре обсудит ситуацию в Украине с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и призвал к прекращению конфликта на Донбассе.
"Я поговорю с Ильхамом Алиевым. Потому что эти регионы уже не могут нести нагрузку новой войны. Настало время для полного исключения сценария войны из политической повестки дня", – сказал он.
Турция готова помочь
Анкара серьезно обеспокоена напряженностью между Россией и Украиной и готова сыграть роль в деэскалации ситуации.
26 ноября 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил выступить посредником в урегулировании напряженности между Украиной и Россией. В ответ на это советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского приветствуют желание президента Турции.
В Кремле были недовольны высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании аннексии Крыма.
Сайт "Сегодня" выяснил, зачем Анкаре вмешиваться в конфликт, почему Москва против и чего ждать Киеву.
Угроза вторжения
- Наиболее вероятный период для вторжения в Украину – вторая половина января. Якобы к этому моменту закончится переброска войск плюс пройдут переговоры РФ с США, НАТО и ОБСЕ. Но, как стало известно The New York Times, возможное нападение переносится из-за… погоды.
- Тем временем замглавы МИД РФ Павел Рябков заявлял, что Путин уже обсуждает военные варианты по Украине. А все из-за того, что Москва не добилась своей цели на переговорах с США и НАТО относительно нерасширения Альянса.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Россия пытается найти повод для нападения на Украину с помощью провокаций и диверсий, чтобы потом обвинить во всем Киев и начать военную операцию.