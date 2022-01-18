Чи нападе РФ на Україну – Ердоган дав неприємну для Путіна відповідь

Ердоган хоче обговорити з Путіним ситуацію навколо України / Фото: Колаж: Сьогодні
Вторгнення російських військ на територію України є малоймовірним. Про це виданню Anadolu Agency розповів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
"Я не вважаю реалістичною перспективу вторгнення Росії в Україну, тому що Україна не звичайна країна, це сильна країна. Для прийняття такого кроку в Москві маємо проаналізувати ситуацію у світі та всередині країни", – сказав він.
Ердоган заявив, що війна як явище має бути стерта із політичної практики. За його словами, Росія та Україна не наважаться на силове протистояння одна з одною.
Також він зазначив, що незабаром обговорить ситуацію в Україні з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і закликав до припинення конфлікту на Донбасі.
"Я поговорю з Ільхамом Алієвим. Тому що ці регіони вже не можуть нести навантаження нової війни. Настав час для повного виключення сценарію війни з політичного порядку денного", – сказав він.
Туреччина готова допомогти
Анкара серйозно стурбована напруженістю між Росією та Україною та готова зіграти роль у деескалації ситуації.
26 листопада 2021 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував виступити посередником у врегулюванні напруженості між Україною та Росією. У відповідь на це радник голови ВП Михайло Подоляк заявив, що у президента України Володимира Зеленського вітають бажання президента Туреччини.
У Кремлі були незадоволені висловлюваннями президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про невизнання анексії Криму.
Сайт "Сьогодні" з'ясував, навіщо Анкарі втручатися у конфлікт, чому Москва проти і чого чекати Києву.
Загроза вторгнення
- Найімовірніший період для вторгнення в Україну – друга половина січня. Нібито на цей момент закінчиться перекидання військ плюс пройдуть переговори РФ зі США, НАТО та ОБСЄ. Але, як стало відомо The New York Times, можливий напад переноситься через… погоду.
- Тим часом заступник глави МЗС РФ Павло Рябков заявляв, що Путін уже обговорює військові варіанти щодо України. А все через те, що Москва не досягла своєї мети на переговорах із США та НАТО щодо нерозширення Альянсу.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що Росія намагається знайти привід для нападу на Україну за допомогою провокацій та диверсій, щоб потім звинуватити у всьому Київ та розпочати військову операцію.