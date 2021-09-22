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Ердоган летить до Путіна, не визнаючи Росію в Криму. А що, так можна було?

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
22 вересня, 17:20
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Президент Туреччини вирушає в Росію вибивати контракт на газ. Чи завадить йому кримське питання
Позиція Ердогана ніяк не заважає співпраці з Росією / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Позиція Ердогана ніяк не заважає співпраці з Росією / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Виступаючи на 76-й Генасамблеї ООН президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не визнає Крим суб'єктом Російської Федерації. На день раніше МЗС Туреччини випустило ноту про невизнання результатів виборів у Держдуму через голосування в окупованому Криму.

Росія відповіла. Але якось не дуже грізно.

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"Ми категорично не згодні й будемо продовжувати працювати з турецькою стороною. Ми, звичайно, шкодуємо, що такі заяви звучать тепер, коли готується робочий візит пана президента в РФ. Все-таки ми вважали б за краще зосередитися на тематиці подальшого розвитку наших двосторонніх відносин і взаємодії у вирішенні дуже гарячих регіональних викликів, які стоять між нашими країнами", – цитує Інтерфакс прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

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Точки дотику

Заява Пєскова означає, що Ердогану можна публічно не визнавати Крим російським. Є дуже багато інших тем для переговорів під час робочого візиту лідера Туреччини в Росію, який намічений на 29 вересня. І ось під час цих переговорів Ердогану може відгукнутися його заява в Нью-Йорку.

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За даними російських ЗМІ, Ердоган летить до Росії насамперед, щоб домогтися продовження контракту з "Газпромом" на нові обсяги газу. Старий контракт закінчується в кінці року. Також потрібно обговорити подальше сусідство військ Туреччини і російських збройних формувань у сирійській провінції Ідліб, де наразі встановилося хитке перемир'я. Хто з них перший визнає уряд "Талібану" в Афганістані – теж питання для взаємних поступок.

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Відлуння Османської імперії

З моменту окупації Криму позиція Анкари не змінилася – вона незмінно заявляє, що це територія України, згідно з міжнародними нормами. Як відзначають експерти, Туреччина і не може по-іншому, тому що є кілька принципових для неї чинників.

"Туреччина вважає кримських татар своїм народом на території України. Також Крим свого часу був під владою Османської імперії. Звичайно, Туреччина не може претендувати на півострів, виходячи з міжнародного права. Проте цей факт є, і навіть історично Туреччина не може дозволити собі визнати окупацію Криму Росією", – розповів "Сьогодні" Сафван Джулак, експерт з Близького Сходу, журналіст Al-Jazeera в Україні.

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Якщо прибрати принциповий історичний момент, то між Туреччиною і Росією більш широкі відносини, ніж між Туреччиною і Україною. Зважаючи на це, вважає експерт, Крим може бути скандальним питанням для цих двох країн, але не буде причиною припинення відносин між ними.

"Вони знають позиції одне одного і відсувають це питання вбік так, щоб воно не заважало їхнім стосункам. Якщо взяти сирійське питання, воно майже таке самсе, як і кримське. Туреччина не хотіла, щоб Росія туди входила. Проте РФ там. Тому вони співпрацюють, але знають, що у них є точки напруженості в Криму і в Сирії", – продовжує експерт.

Питання НАТО

Однак у Туреччині є питання, які вона може використовувати як козир на переговорах з Росією – її позиції в Чорноморському регіоні як члена НАТО.

"Туреччина багаторазово протягом останніх місяців говорила про співпрацю з Україною в Чорному морі. Наскільки ця співпраця буде розвиватися і яку роль буде відігравати в ній НАТО – це вже питання, яке може загострити відносини між Москвою і Анкарою", – вважає Сафван Джулак.

Ще недавно Росспоживнагляд знищував продукти з Туреччини, на які були введені санкції
Ще недавно Росспоживнагляд знищував продукти з Туреччини, на які були введені санкції

Економічні війни

Свого часу Росія використовувала різні елементи тиску на економіку Туреччини, щоб домогтися свого.

  • У 2015 році майже на рік Росія блокувала авіасполучення з Туреччиною, що стало реакцією на збитий російський Су-24, який випадково залетів із Сирії.
  • Тоді взагалі був введений цілий комплекс санкцій проти Туреччини: обмежене право турецьких перевізників на автомобільні перевезення, скасований безвізовий режим, введена заборона найму турецьких робітників, заборонене ввезення продовольчих товарів.
  • У 2021 році, з квітня по липень, російські літаки не возили до Туреччини туристів нібито через складну ситуацію з коронавірусом.
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