"Надоели!" Путин пригрозил НАТО из-за "ракет в Украине"

Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Президента РФ Владимира Путина беспокоят системы противоракетной обороны США, которые размещены в Европе.

Об этом он сказал во время заседания коллегии Минобороны России.

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"Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся в Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия – до 5. Для нас это серьезнейший вызов", – сказал Путин.

Хозяин Кремля пригрозил НАТО, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег", Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".

"На недруженственные шаги жестко реагировать и, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право. Они там под разными предлогами с целью обеспечить свою безопасность действуют за тысячи километров от своей территории. И когда им мешают международное право и устав ООН, объявляют это все устаревшим и ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права и устав ООН. Эти манипуляции надоели", – подчеркнул президент РФ.

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Путин против НАТО