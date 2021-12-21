"Набридли!" Путін пригрозив НАТО через ракети в Україні

Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"
Президента РФ Володимира Путіна непокоять системи протиракетної оборони США, які розміщені у Європі.
Про це він сказав під час засідання колегії Міноборони Росії.
"Якщо ця інфраструктура рухатиметься далі, якщо ракетні комплекси США та НАТО з'являться в Україні, то їхній підлітний час до Москви скоротиться до 7-10 хвилин, а гіперзвукової зброї – до 5. Для нас це найсерйозніший виклик", – сказав Путін.
Господар Кремля пригрозив НАТО, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".
"На недружні кроки жорстко реагувати і, хочу наголосити, маємо на це повне право. Вони там під різними приводами з метою забезпечення своєї безпеки діють за тисячі кілометрів від своєї території. І коли їм заважають міжнародне право та статут ООН, оголошують це все застарілим та непотрібним. А коли відповідає щось їхнім інтересам, одразу посилаються на норми міжнародного права та статут ООН. Ці маніпуляції набридли", – наголосив президент РФ.
Путін проти НАТО
- 10 грудня МЗС Росії поширило заяву "Про діалог із США та іншими країнами Заходу щодо вироблення гарантій безпеки", в якій сказано: "У докорінних інтересах європейської безпеки необхідно офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 р. про те, що "Україна та Грузія стануть членами НАТО", як суперечливе зобов'язанню лідерів усіх держав – учасниць ОБСЄ "не зміцнювати свою безпеку коштом безпеки інших".
- 15 грудня Росія передала США пропозиції щодо надання Москві гарантій безпеки.
- Щодня у Москві висувають нові умови. Тепер там хочуть, щоб договір про гарантії безпеки, що стосується майже десятка незалежних держав, уклали з РФ лише США.
- Естонія першою заявила, що висунуті умови неприйнятні. Зокрема, Кремль хоче заборонити розміщення озброєнь НАТО на території країн, які до 1997 року не входили до цього об'єднання.
- Також у Європі відкинули договір про НАТО. Вісім країн уже сказали "ні" Кремлю.