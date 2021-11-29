"Мы зашли в тупик": Украина обвинила Россию в срыве "нормандского формата"

В таком формате переговоров больше не будет / Коллаж "Сегодня"
Ситуация с "нормандским форматом" находится в тупике, куда данную переговорную площадку завела Москва.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью латышскому новостному порталу "Delfi".
Доверия нет
"Мы находимся в тупике, так как Россия по разным причинам избегает как саммита с участием президента Путина, так и министерской встречи Нормандского формата с Сергеем Лавровым. Россия должна находиться в переговорном процессе, чтобы договориться в Нормандском формате. Когда мы видим, как они относятся к контактам в Нормандском формате и работе Трехсторонней контактной группы, мы понимаем, что Россия действительно не заинтересована в этих форматах, по крайней мере. Недавняя публикация дипломатической переписка Нормандского формата между Россией с одной стороны и Францией и Германией с другой является очередным ударом по этому формату и доверию в его рамках", – сказал украинский министр.
При этом Кулеба отметил, что Украина настроена придерживаться этого формата, и будет продолжать искать пути привлечения России, безусловно, не уступая ее давлению.
Ситуация с переговорами
- Напомним, последний раз лидеры стран-участниц "нормандского формата" собирались за одним столом в декабре 2019 года. Тогда в Париже главы Украины, России, Германии и Франции обсудили пути установления мира на Донбассе и подписали совместное коммюнике.
- Недавно портал "Сегодня" разбирался с тем, когда состоится новый саммит лидеров "Нормандии" и как на переговоры повлияют кадровые смены западных партнеров.
- Ангела Меркель уговаривала президента России Владимира Путина пойти на "нормандскую встречу" на уровне хотя бы министров иностранных дел, которая должна была пройти 11 ноября. Однако хозяин Кремля не пошел на встречу.
- 8 ноября стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался от встречи в "нормандском формате" на уровне глав МИД в ближайшие дни, на чем настаивали другие участники переговоров.
- 18 ноября Кулеба заявил, что Россия пытается разрушить "нормандский формат" и не заинтересована в разрешении конфликта, но Киев совместно с Берлином и Парижем договорились сделать все, чтобы посадить всех за стол переговоров.