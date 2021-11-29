"Мы зашли в тупик": Украина обвинила Россию в срыве "нормандского формата"

В таком формате переговоров больше не будет / Коллаж "Сегодня"

Ситуация с "нормандским форматом" находится в тупике, куда данную переговорную площадку завела Москва.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью латышскому новостному порталу "Delfi".

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Доверия нет

"Мы находимся в тупике, так как Россия по разным причинам избегает как саммита с участием президента Путина, так и министерской встречи Нормандского формата с Сергеем Лавровым. Россия должна находиться в переговорном процессе, чтобы договориться в Нормандском формате. Когда мы видим, как они относятся к контактам в Нормандском формате и работе Трехсторонней контактной группы, мы понимаем, что Россия действительно не заинтересована в этих форматах, по крайней мере. Недавняя публикация дипломатической переписка Нормандского формата между Россией с одной стороны и Францией и Германией с другой является очередным ударом по этому формату и доверию в его рамках", – сказал украинский министр.

При этом Кулеба отметил, что Украина настроена придерживаться этого формата, и будет продолжать искать пути привлечения России, безусловно, не уступая ее давлению.

Ситуация с переговорами