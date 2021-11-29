"Ми зайшли в глухий кут": Україна звинуватила Росію у зриві "нормандського формату"

У такому форматі переговорів більше не буде / Колаж "Сьогодні"
Ситуація з нормандським форматом у глухому куті, і туди цей майданчик для переговорів завела Москва.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про це в інтерв’ю латвійському порталу новин Delfi.
Довіри немає
"Ми перебуваємо в глухому куті, оскільки Росія з різних причин уникає як саміту за участю президента Путіна, так і міністерської зустрічі "нормандського формату" із Сергієм Лавровим. Росія має бути в переговорному процесі, аби домовитися в "нормандському форматі". Коли ми бачимо, як вони ставляться до контактів у "нормандському форматі" та роботи Тристоронньої контактної групи, ми розуміємо, що Росія насправді не зацікавлена у цих форматах, принаймні нині. Нещодавня публікація дипломатичного листування "нормандського формату" між Росією з одного боку та Францією і Німеччиною з іншого є черговим ударом по цьому формату і довірі в його рамках", – сказав український міністр.
Водночас Кулеба зазначив, що Україна настроєна дотримуватися цього формату і буде продовжувати шукати шляхи залучення Росії, безумовно, не поступаючись її тиску.
Ситуація з переговорами
- Нагадаємо, востаннє лідери країн – учасниць "нормандського формату" збиралися за одним столом у грудні 2019 року. Тоді в Парижі лідери України, Росії, Німеччини та Франції обговорили шляхи встановлення миру на Донбасі та підписали спільне комюніке.
- Нещодавно портал "Сьогодні" з'ясовував, чи скоро відбудеться новий саміт лідерів "Нормандії" і як на переговори вплинуть кадрові зміни західних партнерів.
- Ангела Меркель умовляла президента Росії Володимира Путіна піти на "нормандську зустріч" хоча б на рівні міністрів закордонних справ, яка мала пройти 11 листопада. Проте господар Кремля не пішов назустріч.
- 8 листопада стало відомо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відмовився від зустрічі у "нормандському форматі" на рівні глав МЗС найближчими днями, на чому наполягали інші учасники переговорів.
- 18 листопада Кулеба заявив, що Росія намагається зруйнувати "нормандський формат" і не зацікавлена у врегулюванні конфлікту, але Київ спільно з Берліном та Парижем домовилися зробити все, щоб посадити всіх за стіл переговорів.