"Ми зайшли в глухий кут": Україна звинуватила Росію у зриві "нормандського формату"

У такому форматі переговорів більше не буде / Колаж "Сьогодні"

Ситуація з нормандським форматом у глухому куті, і туди цей майданчик для переговорів завела Москва.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про це в інтерв’ю латвійському порталу новин Delfi.

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Довіри немає

"Ми перебуваємо в глухому куті, оскільки Росія з різних причин уникає як саміту за участю президента Путіна, так і міністерської зустрічі "нормандського формату" із Сергієм Лавровим. Росія має бути в переговорному процесі, аби домовитися в "нормандському форматі". Коли ми бачимо, як вони ставляться до контактів у "нормандському форматі" та роботи Тристоронньої контактної групи, ми розуміємо, що Росія насправді не зацікавлена у цих форматах, принаймні нині. Нещодавня публікація дипломатичного листування "нормандського формату" між Росією з одного боку та Францією і Німеччиною з іншого є черговим ударом по цьому формату і довірі в його рамках", – сказав український міністр.

Водночас Кулеба зазначив, що Україна настроєна дотримуватися цього формату і буде продовжувати шукати шляхи залучення Росії, безумовно, не поступаючись її тиску.

Ситуація з переговорами