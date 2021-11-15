"Мы отслеживаем ситуацию": Столтенберг предостерег Россию от нападения на Украину

Столтенберг предупредил Россию - НАТО наблюдает за ней. Коллаж "Сегодня"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию воздержаться от военных провокаций и планов по возможному нападению на Украину, а также предотвратить обострение ситуации на границе, где замечено большое скопление войск.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Реклама

Он заявил, что Альянс остается на стороне Украины и внимательно следит за военной ситуацией вблизи нашей страны.

"В последние недели мы видели большое и необычное сосредоточение российских сил вблизи украинских границ, похожее на российское наращивание (войск) в Крыму и регионе Черного моря ранее в этом году (в апреле. – Ред.). НАТО сохраняет бдительность. Мы отслеживаем ситуацию очень внимательно, и мы продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами, такими как Украина и Европейский Союз. Любая дальнейшая провокация или агрессивные действия со стороны России вызовет серьезную обеспокоенность. Мы призываем Россию быть открытой в отношении ее военной деятельности. Важно предотвратить обострение и уменьшить напряжение", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что Запад не признается оккупацию Крыма Россией, а также призвал Москву прекратить поддержку боевиков на Донбассе.

"Мы призываем Россию деэскалировать ситуацию, уменьшить напряжение и быть открытой относительно ее военной деятельности в Украине и возле нее", – резюмировал Столтенберг.

Войска РФ возле Украины