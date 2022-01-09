"Мы это знаем восемь лет": Илларионов разоблачил Путина

Андрей Илларионов (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Российский экономист, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявил, что концентрация войск России у границ Украины, которой запугивали украинское общество в последние месяцы, является фейком.
Такое мнение он высказал в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале Украина 24.
"Кампания, которая шла весь конец прошлого года, о так называемой концентрации российских войск на украинской границе – это пшик, это фейк, это фальсификация. То, что Путин планировал и планирует контролировать Украину – мы это знаем 8 лет. То, что какие-то российские войска находятся и вдоль украинской границы, и в ОРДЛО, и в оккупированном Крыму – мы это знаем, ничего не изменилось", – подчеркнул российский экономист.
По его словам, за последние месяцы в этих местах не изменилось ничего в таких масштабах, что дало бы возможность Путину совершить крупномасштабное наступление на Украину.
"Смотрим не на заявления, не на публикации газеты Washinghton Post, которые не имеют этих данных. Мы смотрим на реальное положение дел на поле – появились ли там новые войска, новая техника в масштабах, достаточных для крупномасштабного наступления? Запасы, склады, продовольствие, боеприпасы, вооружение, подтягивание войск? Ничего этого нет. Мы один раз посмотрели, второй, десятый, сотый – мы этого не видим", – заявил экс-советник Путина.
Как отметил Илларионов, возле границ с Украиной наблюдаются "отдельные движения" – "отдельный танковый батальон выехал с базы на стрельбище, пострелял, не вернулся на эту базу, уехал на другую базу".
"Но танковый батальон – это для одной деревни. Когда публикуются эти карты (предполагаемого наступления России. – Ред.), там рисуют стрелочки. Одна стрелочка охватывает Харьков, захватывает Полтаву, выходит на берег Днепра, переправляется, доходит до Умани... Непонятно, удержим Киев или нет. Мы смотрим, а за стрелочкой стоит подпись – 8 батальонно-тактических групп (БТГ). Размер батальонно-тактической группы – от 300 до 600 человек. Умножаем 600 на 8 БТГ – получаем 5 тысяч человек. 5 тысяч человек окружают Харьков, занимают Полтаву, движутся к Днепру, переправляются, занимают Умань... Это на кого рассчитано, на какой детский сад?" – заявил он.
По словам экс-советника Путина, "это рассчитано на украинскую общественность, на украинских граждан, это кампания запугивания, шантажа, истерики, паники".
Угроза вторжения РФ в Украину
- Недавно в американских СМИ появились спутниковые снимки, как Россия стягивает к границе Украины артиллерию. На них зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.
- А Bloomberg сообщил, что Россия подтянула к Украине танки и ПВО. В то же время отмечается пока ограниченное количество российских солдат на границе, но Россия может быстро увеличить их число, перебросив крупные формирования на поездах и самолетах.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия в случае вторжения в Украину потерпит громкое поражение – погибнут десятки тысяч оккупантов. Даже российские генералы это понимают и не в восторге от военной авантюры Путина.
- Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер объяснил, что заставит Путина прекратить войну в Украине. Хозяин Кремля не идет на мирные переговоры, но его можно заставить.