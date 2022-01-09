"Ми це знаємо вісім років": Ілларіонов викрив Путіна

Андрій Ілларіонов (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Російський економіст, ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що концентрація військ Росії біля кордонів України, якою залякували українське суспільство в останні місяці, є фейком.

Таку думку він висловив в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі Україна 24.

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"Кампанія, яка йшла весь кінець минулого року, про так звану концентрацію російських військ на українському кордоні – це пшик, це фейк, це фальсифікація. Те, що Путін планував і планує контролювати Україну – ми це знаємо 8 років. Те, що якісь російські війська знаходяться і вздовж українського кордону, і в ОРДЛО, і в окупованому Криму – ми це знаємо, нічого не змінилося", – наголосив російський економіст.

За його словами, за останні місяці в цих місцях нічого не змінилося в таких масштабах, що дало б можливість Путіну зробити великомасштабний наступ на Україну.

"Дивимося не на заяви, не на публікації газети Washinghton Post, які не мають цих даних. Ми дивимося на реальний стан справ на полі – чи з'явилися там нові війська, нова техніка в масштабах, достатніх для великомасштабного наступу? Запаси, склади, продовольство, боєприпаси, озброєння, підтягування військ? Нічого цього немає. Ми один раз подивилися, другий, десятий, сотий – ми цього не бачимо", – заявив ексрадник Путіна.

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Як зазначив Ілларіонов, біля кордонів з Україною спостерігаються "окремі рухи" – "окремий танковий батальйон виїхав з бази на стрільбище, постріляв, не повернувся на цю базу, поїхав на іншу базу".

"Але танковий батальйон – це для одного села. Коли публікуються ці карти (ймовірного наступу Росії. – Ред.), там малюють стрілочки. Одна стрілочка охоплює Харків, захоплює Полтаву, виходить на берег Дніпра, переправляється, доходить до Умані... Незрозуміло, утримаємо Київ чи ні. Ми дивимося, а за стрілочкою стоїть підпис – 8 батальйонно-тактичних груп (БТГ). Розмір батальйонно-тактичної групи – від 300 до 600 осіб. Помножуємо 600 на 8 БТГ – отримуємо 5 тисяч людей. 5 тисяч людей оточують Харків, займають Полтаву, рухаються до Дніпра, переправляються, займають Умань... Це на кого розраховано, на який дитячий садок?" – заявив він.

За словами ексрадника Путіна, "це розраховано на українське суспільство, на українських громадян, це кампанія залякування, шантажу, істерики, паніки".

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