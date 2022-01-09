"Ми це знаємо вісім років": Ілларіонов викрив Путіна

Андрій Ілларіонов (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Російський економіст, ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що концентрація військ Росії біля кордонів України, якою залякували українське суспільство в останні місяці, є фейком.
Таку думку він висловив в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі Україна 24.
"Кампанія, яка йшла весь кінець минулого року, про так звану концентрацію російських військ на українському кордоні – це пшик, це фейк, це фальсифікація. Те, що Путін планував і планує контролювати Україну – ми це знаємо 8 років. Те, що якісь російські війська знаходяться і вздовж українського кордону, і в ОРДЛО, і в окупованому Криму – ми це знаємо, нічого не змінилося", – наголосив російський економіст.
За його словами, за останні місяці в цих місцях нічого не змінилося в таких масштабах, що дало б можливість Путіну зробити великомасштабний наступ на Україну.
"Дивимося не на заяви, не на публікації газети Washinghton Post, які не мають цих даних. Ми дивимося на реальний стан справ на полі – чи з'явилися там нові війська, нова техніка в масштабах, достатніх для великомасштабного наступу? Запаси, склади, продовольство, боєприпаси, озброєння, підтягування військ? Нічого цього немає. Ми один раз подивилися, другий, десятий, сотий – ми цього не бачимо", – заявив ексрадник Путіна.
Як зазначив Ілларіонов, біля кордонів з Україною спостерігаються "окремі рухи" – "окремий танковий батальйон виїхав з бази на стрільбище, постріляв, не повернувся на цю базу, поїхав на іншу базу".
"Але танковий батальйон – це для одного села. Коли публікуються ці карти (ймовірного наступу Росії. – Ред.), там малюють стрілочки. Одна стрілочка охоплює Харків, захоплює Полтаву, виходить на берег Дніпра, переправляється, доходить до Умані... Незрозуміло, утримаємо Київ чи ні. Ми дивимося, а за стрілочкою стоїть підпис – 8 батальйонно-тактичних груп (БТГ). Розмір батальйонно-тактичної групи – від 300 до 600 осіб. Помножуємо 600 на 8 БТГ – отримуємо 5 тисяч людей. 5 тисяч людей оточують Харків, займають Полтаву, рухаються до Дніпра, переправляються, займають Умань... Це на кого розраховано, на який дитячий садок?" – заявив він.
За словами ексрадника Путіна, "це розраховано на українське суспільство, на українських громадян, це кампанія залякування, шантажу, істерики, паніки".
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Нещодавно в американських ЗМІ з'явилися супутникові знімки, як Росія стягує до кордону України артилерію. На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курськом та Брянськом.
- А Bloomberg повідомив, що Росія підтягла до України танки та ППО. Водночас відзначається поки що обмежена кількість російських солдатів на кордоні, але Росія може швидко збільшити їхнє число, перекинувши великі формування на поїздах і літаках.
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія у разі вторгнення в Україну зазнає гучної поразки – загинуть десятки тисяч окупантів. Навіть російські генерали це розуміють і не в захваті від військової авантюри Путіна.
- Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер пояснив, що змусить Путіна припинити війну в Україні. Господар Кремля не йде на мирні переговори, але його можна змусити.