Можно DVD выпускать на Петровке. В "Слуге народа" высмеяли интервью Богдана

Интервью Андрея Богдана, бывшего главы Офиса президента, "можно записать на диск и смотреть где-то в пути", считает Корниенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Интервью бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана с журналистом Дмитрием Гордом похоже на сериал неполитического жанра. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил первый заместитель председателя ВР, представитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Украина 24.

"Я не могу смотреть 3,5 часа откровения Андрея Иосифовича, это уже жанр какой-то не кинематографический, это скорее художественный. Знаете, если бы сейчас продавались на Петровке альманахи на DVD, то можно было бы выпускать на DVD. Там два интервью, это в сумме 10 часов, и если, к примеру, едешь на отдых, то можно было бы посмотреть в дороге, это на самом деле очень интересно", – сказал он.

"Это же сериал, это неполитический жанр", – добавил Корниенко.

Реклама

Комментируя заявление Богдана, что есть списки, в которых указываются штрафы за неголосование за важные законы, Корниенко посоветовал всем, кто что-то слышал, видел или имеет на руках, обращаться в Антикоррупционное бюро. Также он подтвердил, что согласно регламенту, есть штрафы за неголосование.

Штрафы за неголосование

В интервью Гордону Богдан рассказал о штрафах в парламенте: "Я видел, как это работает. Условно, у депутата есть зарплата, скажем 20 тысяч гривен, неофициальная. Если ты не голосуешь, тебя штрафуют, и твоя зарплата уменьшается".

Покупка голосов в Раде