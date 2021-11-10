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Депутатам платят за голосование: Дмитрук раскрыл всю "кухню" "Слуги народа"

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
10 ноября, 11:56
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Не все получают деньги за голосование, а также, зарплаты в конвертах
Депутат рассказал, как проходят голосования "слуг народа"
Депутат рассказал, как проходят голосования "слуг народа" / Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук рассказал в программе "Хард с Влащенко" в эфире "Украина 24" о том, что за голосование депутатам платят деньги, но ему почему-то не предлагали.

Отвечая на вопрос ведущей о том, есть ли идеология у партии, а также, доплаты за голосование, он сказал, что слышал об этом в кулуарах.

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"Идеологии нет, деньги в конвертах есть, думаю да. Я слышал так же, как и вы, но меня нет в том узком кругу общения партии Офиса президента, которая у них существует", – сказал он

Говоря о том, предлагали ли ему деньги за голосование, он ответил отрицательно.

"Может кто-то говорил в кулуарах, я не помню. Я не помню, чтобы мне говорили, что вот тебе конверт, Артем, вот держи, вот тебе 10 тысяч долларов за голосование", -ответил он.

Также он рассказал, что слышал, что "слуги народа" получают зарплату в конвертах и не за голосование.

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Дмитрук также рассказал, что он не получает зарплату в конверте потому, что не входит в узкий круг общения "слуг народа", и доплату, по его мнению, получают не все.

Отвечая на вопрос о финансах партии, он отметил, что все это на уровне слухов и, если бы было конкретное предложение, он бы об этом рассказал в эфире.

Покупка голосов в Раде

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