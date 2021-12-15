Москва передала США документ о запрете вступления Украины в НАТО

Путин пытается закрыть двери перед Украиной в НАТО / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Россия передала США предложения по предоставлению Москве гарантий безопасности. Как заявлялось ранее, речь идет в первую очередь о нерасширении НАТО на восток.
О передаче документа относительно гарантий безопасности заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеосаммита с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает агентство "Интерфакс".
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"Президент проинформировал, что буквально сегодня в нашем МИДе американским представителям были переданы конкретные предложения, направленные на то, чтобы выработать юридические гарантии обеспечения безопасности России", – сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков по итогам видеосаммита.
По словам Ушакова, предложения были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид, которая сейчас находится с рабочим визитом в Москве.
Как сказал помощник Путина, российский президент подчеркнул, что РФ готова "немедленно начать переговоры по этому крайне важному вопросу, который касается обеспечения безопасности России". "Президент выразил надежду, что американцы и натовцы положительно на это отреагируют", – отметил Ушаков.
По словам Ушакова, Китай полностью поддерживает инициативу Москвы. "Мы будем информировать китайских коллег о том, как будут складываться переговоры на этот счет с американскими партнерами и партнерами по НАТО", – сказал Ушаков.
Вопрос НАТО
- 10 декабря МИД России распространил заявление "О диалоге с США и другими странами Запада относительно выработки гарантий безопасности", в котором сказано: "В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".
- Сейчас президент Владимир Зеленский в Брюсселе встречается с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и ожидается встреча с секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом с целью еще раз заявить позицию страны по интеграции в НАТО и ЕС.
- 14 декабря Верховая Рада разрешила допуск на территорию страны войск других стран для участия в международных учениях.
- В целом президент Украины Владимир Зеленский удивлен требованиями российского лидера Владимира Путина гарантий нерасширения НАТО на восток, то есть не пускать нашу страну в Альянс.