Москва передала США документ о запрете вступления Украины в НАТО

Путин пытается закрыть двери перед Украиной в НАТО / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Россия передала США предложения по предоставлению Москве гарантий безопасности. Как заявлялось ранее, речь идет в первую очередь о нерасширении НАТО на восток.

О передаче документа относительно гарантий безопасности заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеосаммита с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает агентство "Интерфакс".

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"Президент проинформировал, что буквально сегодня в нашем МИДе американским представителям были переданы конкретные предложения, направленные на то, чтобы выработать юридические гарантии обеспечения безопасности России", – сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков по итогам видеосаммита.

По словам Ушакова, предложения были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид, которая сейчас находится с рабочим визитом в Москве.

Как сказал помощник Путина, российский президент подчеркнул, что РФ готова "немедленно начать переговоры по этому крайне важному вопросу, который касается обеспечения безопасности России". "Президент выразил надежду, что американцы и натовцы положительно на это отреагируют", – отметил Ушаков.

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По словам Ушакова, Китай полностью поддерживает инициативу Москвы. "Мы будем информировать китайских коллег о том, как будут складываться переговоры на этот счет с американскими партнерами и партнерами по НАТО", – сказал Ушаков.

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