Могут не волноваться. В "Слуге народа" рассказали, кого точно не коснутся перестановки в Кабмине

В "Слуге народа" анонсировали перестановки в Кабмине на следующей неделе. Фото: коллаж "Сегодня"

Верховная Рада может рассмотреть не менее четырех вопросов о кадровых ротациях в Кабинете министров Украины на следующей пленарной неделе со 2 по 5 ноября.

Об этом сообщил глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".

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"Я скажу обтекаемо, но при этом конкретно – на следующей пленарной неделе будет не меньше, чем четыре кадровых вопроса", – сказал "слуга", комментируя возможные перестановки в правительстве.

Арахамия подтвердил, что одно кадровое решение будет касаться министра экологии Романа Абрамовского, который уже написал заявление об отставке. На вопросы, могут ли лишиться своих должностей министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр социальной политики Марина Лазебная, нардеп ответил отрицательно. Остальные кандидатуры и должности он комментировать отказался.

"Я рассказывал, почему не стоит комментировать кадровые решения до того, как официально засланы документы. Я за свою короткую политическую карьеру видел неоднократно, когда людей сбивали волны компромата, выгоняли", – подчеркнул глава СН.

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Вместе с тем Арахамия опроверг информацию об увольнения главы Нацбанка Кирилла Шевченко.

"У главы Нацбанка по закону вообще нет возможности увольнять его – только по собственному желанию", – пояснил он.

Кандидаты на выход

Официально до сих пор не называлось ни одной фамилии на выход, были лишь высказывания недовольства некоторых политиков относительно того или иного министра. Так, например, часто ходили разговоры о возможном увольнении осенью министра юстиции Дениса Малюськи, министра обороны Андрея Тарана, вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, министра социальной политики Марины Лазебной.

Также в "Слуге народа" даже намекнули на отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и всего его правительства, мол, теперь перед Кабмином стоят другие задачи, для которых нужны новые люди.

и всего его правительства, мол, теперь перед Кабмином стоят другие задачи, для которых нужны новые люди. Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук отмечала, что говорить об изменениях в Кабмине корректнее будет после представления кандидатов (среди которых могут быть "слуги").

Как мы уже писали, фракция "Слуга народа" отправила в отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.