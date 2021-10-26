Могут не волноваться. В "Слуге народа" рассказали, кого точно не коснутся перестановки в Кабмине

В "Слуге народа" анонсировали перестановки в Кабмине на следующей неделе. Фото: коллаж "Сегодня"
Верховная Рада может рассмотреть не менее четырех вопросов о кадровых ротациях в Кабинете министров Украины на следующей пленарной неделе со 2 по 5 ноября.
Об этом сообщил глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".
"Я скажу обтекаемо, но при этом конкретно – на следующей пленарной неделе будет не меньше, чем четыре кадровых вопроса", – сказал "слуга", комментируя возможные перестановки в правительстве.
Арахамия подтвердил, что одно кадровое решение будет касаться министра экологии Романа Абрамовского, который уже написал заявление об отставке. На вопросы, могут ли лишиться своих должностей министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр социальной политики Марина Лазебная, нардеп ответил отрицательно. Остальные кандидатуры и должности он комментировать отказался.
"Я рассказывал, почему не стоит комментировать кадровые решения до того, как официально засланы документы. Я за свою короткую политическую карьеру видел неоднократно, когда людей сбивали волны компромата, выгоняли", – подчеркнул глава СН.
Вместе с тем Арахамия опроверг информацию об увольнения главы Нацбанка Кирилла Шевченко.
"У главы Нацбанка по закону вообще нет возможности увольнять его – только по собственному желанию", – пояснил он.
Кандидаты на выход
- Официально до сих пор не называлось ни одной фамилии на выход, были лишь высказывания недовольства некоторых политиков относительно того или иного министра. Так, например, часто ходили разговоры о возможном увольнении осенью министра юстиции Дениса Малюськи, министра обороны Андрея Тарана, вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, министра социальной политики Марины Лазебной.
- Также в "Слуге народа" даже намекнули на отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и всего его правительства, мол, теперь перед Кабмином стоят другие задачи, для которых нужны новые люди.
- Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук отмечала, что говорить об изменениях в Кабмине корректнее будет после представления кандидатов (среди которых могут быть "слуги").
Как мы уже писали, фракция "Слуга народа" отправила в отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.