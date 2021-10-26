Можуть не хвилюватись. У "Слузі народу" розповіли, кого точно не торкнуться перестановки у Кабміні

У "Слузі" народу анонсували перестановки у Кабміні наступного тижня. Фото: колаж "Сьогодні"

Верховна Рада може розглянути не менше чотирьох питань щодо кадрових ротацій у Кабінеті Міністрів України наступного пленарного тижня з 2 до 5 листопада.

Про це повідомив голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Я скажу обтічно, але при цьому конкретно – наступного пленарного тижня буде не менше, ніж чотири кадрові питання", – сказав "слуга", коментуючи можливі перестановки в уряді.

Арахамія підтвердив, що одне кадрове рішення стосуватиметься міністра екології Романа Абрамовського, котрий вже написав заяву про відставку. На запитання, чи можуть втратити свої посади міністр інфраструктури Олександр Кубраков і міністр соціальної політики Марина Лазебна нардеп відповів негативно. Інші кандидатури та посади він коментувати відмовився.

"Я розповідав, чому не варто коментувати кадрові рішення до того, як офіційно заслано документи. Я за свою коротку політичну кар'єру бачив неодноразово, коли людей збивали хвилі компромату, виганяли", – наголосив голова СН.

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Водночас Арахамія спростував інформацію про звільнення голови Нацбанку Кирила Шевченка.

"У голови Нацбанку згідно із законом взагалі немає можливості звільняти його – тільки за власним бажанням", - пояснив він.

Кандидати на вихід

Офіційно досі не називалося жодного прізвища на вихід, були лише висловлювання невдоволення деяких політиків щодо того чи іншого міністра. Так, наприклад, часто точилися розмови про можливе звільнення восени міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра оборони Андрія Тарана, віцепрем'єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, міністра соціальної політики Марини Лазебної.

Також у "Слузі народу" навіть натякнули на відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і всього його уряду, мовляв, тепер перед Кабміном стоять інші завдання, для яких потрібні нові люди.

Заступник голови фракції "СН" Євгенія Кравчук зазначала, що говорити про зміни в Кабміні коректніше буде після представлення кандидатів (серед яких можуть бути "слуги").

Як ми вже писали, фракція "Слуга народу" відправила у відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.