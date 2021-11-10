"Меня боятся": Разумков готов судиться со "Слугой народа" за мандат

Разумков считает, что у него нельзя забрать мандат. Фото: коллаж "Сегодня"
Бывший экс-спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что в случае, если депутаты фракции "Слуга народа" решат лишить его мандата, он будет обжаловать это решение в суде.
Об этом он сказал в эфире Украинского радио.
По словам Разумкова, его хотят лишить мандата незаконным способом. Он назвал два варианта, когда съезд может принять это решение согласно Конституции Украины.
"Первый — это если народный депутат не вступил во фракцию "Слуга народа" или какую-либо другую фракцию. 29 августа 2019 года я вступил во фракцию, после этого стал председателем Верховной Рады и согласно регламенту на тот промежуток времени, пока занимал этот пост, не был членом какой-либо фракции и депутатской группы. Второе основание – это если ты собственноручно написал заявление о выходе из фракции. Такого не происходило. Я не писал. Но, действительно, для коллег в парламенте закон не писан, и они его очень часто нарушают сегодня. Думаю, в этом вопросе будут нарушения и с точки зрения закона и с точки зрения законов морали", – сказал экс-спикер ВР.
Разумков отметил, что если фракция исключит его из своего состава, то это никак не отразится на его дальнейшей работе как народного депутата, и таким образом забрать мандат тоже нельзя.
"То есть сегодня любые процессы, которые происходят вокруг моего мандата, — это только политика, это политическое давление на конкурентов, и это действительно показывает, что меня боятся мои оппоненты", – добавил он.
"Битва" за мандат Разумкова
- 7 октября 284 народных депутата проголосовали за увольнение Разумкова с должности председателя ВР. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины". На его место был назначен Руслан Стефанчук.
- На этого "слугам" показалось мало и заговорили уже о возможном лишении депутатского мандата. на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Арахамия и Разумков повздорили по этому поводу.
- В свою очередь Разумков рассказывал, что будет, если "слуги" заберут у него мандат депутата. По его словам, сейчас в парламенте может произойти что угодно, в том числе и нарушение закона.
- А недавно Разумков обратился к "слугам" из-за своего мандата. По его словам, его скорее застрелят, чем выгонят из парламента.