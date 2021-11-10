"Мене бояться": Разумков готовий судитися зі "Слугою народу" за мандат

Разумков вважає, що в нього не можна забрати мандат. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що в разі, якщо депутати фракції "Слуга народу" вирішать позбавити його мандата, він оскаржуватиме це рішення у суді.

Про це він сказав в ефірі Українського радіо.

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За словами Разумкова, його хочуть позбавити мандата у незаконний спосіб. Він назвав два варіанти, коли з'їзд може ухвалити це рішення згідно з Конституцією України.

"Перший — це якщо народний депутат не вступив до фракції "Слуга народу" або будь-якої іншої фракції. 29 серпня 2019 року я вступив до фракції, після цього став головою Верховної Ради і, згідно з Регламентом, на той проміжок часу, поки обіймав цю посаду, не був членом будь-якої фракції та депутатської групи. Друга підстава — це якщо ти власноруч написав заяву про вихід з фракції. Такого не відбувалося. Я не писав. Але дійсно, для колег в парламенті закон не писаний, і вони його дуже часто порушують сьогодні. Думаю, в цьому питанні будуть порушення і з погляду закону, і з погляду законів моралі", – сказав ексспікер ВР.

Разумков зазначив: якщо фракція виключить його зі свого складу, то це ніяк не вплине на його подальшу роботу як народного депутата, таким чином теж не можна забрати мандат.

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"Тобто сьогодні будь-які процеси, які відбуваються навколо мого мандату — це лише політика, це політичний тиск на конкурентів, і це насправді показує, що мене бояться мої опоненти", – додав він.

"Битва" за мандат Разумкова