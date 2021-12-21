Луценко вспомнил, как звонил из тюрьмы Зеленскому для серьезного разговора

Луценко рассказал о своем знакомстве с Зеленским и что было потом. Коллаж "Сегодня"
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поделился воспоминаниями, как первый раз встретился с Владимиром Зеленским, а также о звонке из тюрьмы из-за Юлии Тимошенко.
Об этом он рассказал в программе "Хард с Влащенко" на телеканале Украина 24.
По его словам, с Зеленским он встретился первый раз в 2005-2006 годах как министр внутренних дел, когда был приглашен на один из первых концертов "Квартала".
"Я люблю шутки, особенно политические. Я шутил в глаза Ющенко, Януковичу. И он пригласил меня туда, наверно, как защиту от некоторых возможных реакций, потому что президент Ющенко не любил шутки … Сейчас актер, который высмеивал всех президентов, сейчас ввел "ж*пализацию" власти, потому что вся команда его просто зализывает", – сказал Луценко.
Экс-генпрокурор считал их полезными, потому что Украина тем и отличалась от России, что может смеяться над своими лидерами. Луценко считал это прорывом цивилизационным, но потом шутки стали "ниже плинтуса".
"Я охладил отношения с Зеленским. Я позвонил ему с тюрьмы, когда это стало возможным – в СИЗО нельзя было звонить, а там (в тюрьме. – Ред.) можно… Я ему высказал свое возмущение шутками над Тимошенко. Это безумие называлось "Сказочная Русь" (юмористический мультик с озвучкой от кварталовцев. – Ред.). Но когда женщина сидит в тюрьме – она может нравиться как политик, не нравиться – ты не имеешь права шутить над ней таким способом зная, что она не может ответить. Он сказал: "Ну, Юрий Витальевич, это же просто бизнес", – рассказал Луценко.
Последние заявления Луценко
- Бывший генеральный прокурор спрогнозировал, что будет с подозрением Петру Порошенко, о котором тому сообщили 20 декабря. Он объяснил, почему именно сейчас нужно было выписывать подозрение пятому президенту.
- Также он высказал мнение, что эта ситуация была искусственно создана для того, чтобы конфисковать активы Порошенко. Также есть вероятность, что политика могут объявить в розыск.
- Недавно Луценко рассказывал, что в 2014 году после вторжения РФ в Украину Кремль хотел сделать Медведчука губернатором на Донбассе. Также Москва планировала дестабилизировать ситуацию на всей территории страны, а не только на юго-востоке.
- Кроме того, Луценко рассказывал об отказе Зеленскому помочь с Путиным. Экс-генпрокурор поделился воспоминаниями о своем разговоре с президентом Украины.