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Леросу вручают подозрение, но он закрылся в машине (фото)

Сергей Мартынец
11 ноября, 10:26
Нардеп еще недавно показывал средний палец президенту, а сегодня к нему пришли силовики

Леросу (слева) пытаются зачитать текст подозрения (справа). Коллаж "Сегодня"

Правоохранители пришли к внефракционному народному депутату Гео Леросу для вручения подозрения, однако он от них закрылся в машине и ждет адвоката.

Об этом он сам написал в Facebook.

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Правоохранители пытаются зачитать подозрение. Фото: facebook.com/leros.geo

"Прямо сейчас мне во дворе дома, где я проживаю, вручают подозрение. Есть ГБР и ГПУ. Жду адвоката. Пока мне неизвестно, за что. Дел на меня состряпали много, это никому не секрет", – написал Лерос.

Нардеп утверждает, что это все козни власти. При этом закрылся в машине и не дается так просто.

Лерос в машине ждет приезда адвоката. Фото: facebook.com/leros.geo

Что у правоохранителей уже есть на Лероса

Средний палец президенту

4 ноября во время пленарного заседания Верховной Рады Гео Лерос, выступая с парламентской трибуны, назвал президента Владимира Зеленского предателем и показал ему средний палец. Глава государства присутствовал при назначении нового министра обороны. После этого Лерос объяснил свой поступок.

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За это комитет Рады рекомендовал отстранить депутат от участия в пяти пленарных заседаниях. Теперь его судьба решится в сессионном зале.

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