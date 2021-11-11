Леросу вручають підозру, але він зачинився в машині (фото)

Леросу (ліворуч) намагаються зачитати текст підозри (праворуч). Колаж "Сьогодні"

Правоохоронці прийшли до позафракційного народного депутата Гео Лероса для вручення підозри, проте він від них закрився в машині і чекає на адвоката. Але він її все ж отримав за середній палець президенту України в парламенті.

Про це він сам написав у Facebook.

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Правоохоронці намагаються зачитати підозру. Фото: facebook.com/leros.geo

"Прямо зараз мені у дворі будинку, де я проживаю, вручають підозру. Є ДБР та ГПУ. Чекаю на адвоката. Поки що мені невідомо, за що. Справ на мене зробили багато, це нікому не секрет", – написав Лерос.

Нардеп стверджує, що це все підступи влади. При цьому закрився в машині і не дається так просто.

Лерос у машині чекає на приїзд адвоката. Фото: facebook.com/leros.geo

Пізніше він таки вийшов із машини і йому вручили підозру.

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"Вручають підозру за середній палець у Верховній Раді України. Хочуть посадити", – написав нардеп.

Леросу прийшла розплата за зухвалу поведінку у Раді. Фото: facebook.com/leros.geo

Що правоохоронці вже мають на Лероса

Раніше ми повідомляли, що Державне бюро розслідувань за дорученням Офісу генпрокурора почало розслідування за фактом можливого кримінального правопорушення з боку народного депутата Гео Лероса у справі про підпал його машини. Слідство припускає, що він міг сам підлаштувати злочин.

13 вересня на одному з Telegram-каналів було опубліковано відео, на якому нібито Лерос за грошову винагороду підшукує співучасників для підпалу машини. Більш того, він детально розповідає, як збирається після "замаху" на свій автомобіль використовувати це проти влади, мовляв, це йому мстять за політичну діяльність.

Також Леросу загрожує три роки в'язниці. Проти нього Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за підозрою у перешкоджанні діяльності народного депутата та депутата місцевої ради.

Середній палець президенту

4 листопада під час пленарного засідання Верховної Ради Гео Лерос, виступаючи з парламентської трибуни, назвав президента Володимира Зеленського зрадником та показав йому середній палець. Глава держави був присутній під час призначення нового міністра оборони. Після цього Лерос пояснив свій вчинок.

За це Комітет Ради рекомендував відсторонити депутата від участі у п'яти пленарних засіданнях. Тепер його доля вирішиться у сесійній залі.

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