"Лает или кусает, но слово не сдержит": Чичваркин сравнил Путина с собакой

Чичваркин считает, что Украине нужно идти в НАТО / Коллаж "Сегодня"
Российский оппозиционер и бизнесмен Евгений Чичваркин, который вынужден был бежать из России и сейчас проживает в Лондоне, заявил о том, что нет смысла следить за переговорами Владимира Путина и Джозефа Байдена. Вместо этого он посоветовал Украине двигаться к НАТО путем реформ.
Об этом Евгений Чичваркин сказал в прямом эфире спецпроекта "Красные линии Вашингтон – Москва" на телеканале "Украина 24".
Либо лает, либо кусает
"У меня очень четкое впечатление, что Путин как собака – он либо лает, либо кусает. Когда нужно было захватывать Крым – он никого не предупреждал, никаких войск вокруг не было и прочее. Он с кем-то торгуется. Может, он торгуется с Зеленским или с Западом. Это способ запугивания и способ получения где-то каких-то привилегий", – высказал свое мнение Евгений Чичваркин.
По его словам, украинцам не стоит ожидать военных действий со стороны РФ. Вместо этого российский оппозиционер призвал Киев провести реформы для членства в Североатлантическом Альянсе.
"Я не думаю, что будут военные действия. Это размен чего-то на что-то. Может быть, мы скоро узнаем. Поэтому опасаться, безусловно, стоит, но лучше всего провести наконец реформы и быть близким к тем странам, которые принимают в НАТО. Мне кажется, Украине нужно выполнить все требования и вступить в эту организацию", – сказал известный предприниматель.
А вот сами переговоры Путина и Байдена Евгений Чичваркин оценил без особого оптимизма, отметив практику российского президента нарушать свои обещания: "Байден оказался не сильным политиком, как и любой социалист. Что бы Путин не сказал – он свое слово не сдержит. Поэтому это все похоже на фикцию, за этим в целом можем не следить".
Как прошли переговоры
- 7 декабря президент США Джо Байден чуть более двух часов проводил переговоры в режиме видеоконференции со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
- Известно, что большая часть двухчасового разговора президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным касалась ситуации вокруг Украины. Об этом стало известно из сообщения Белого дома.
- Во время видеопереговоров не стоит ожидать каких-то прорывов. Однако стороны смогут очертить друг другу свои позиции. Об этом заявил накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
- Глава МИД Украины также отметил, что звонок Владимиру Зеленскому от госсекретаря США Энтони Блинкена – это подтверждение той тактики, которой мы придерживаемся вместе с западными партнерами: ни одной договоренности про Украину без Украины.