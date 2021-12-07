"Гавкає або кусає, але слова не дотримає": Чичваркін порівняв Путіна з собакою

Чичваркін вважає, що Україні потрібно йти в НАТО / Колаж "Сьогодні"

Російський опозиціонер та бізнесмен Євген Чичваркін, який змушений був тікати з Росії і зараз мешкає в Лондоні, заявив про те, що немає сенсу стежити за переговорами Володимира Путіна та Джозефа Байдена. Натомість він порадив Україні рухатися до НАТО шляхом реформ.

Про це Євген Чичваркін сказав у прямому ефірі спецпроєкту "Червоні лінії Вашингтон – Москва" на телеканал "Україна 24".

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Або гавкає, або кусає

"У мене дуже чітке враження, що Путін як собака – він або гавкає, або кусає. Коли треба було захоплювати Крим – він нікого не попереджав, жодних військ довкола не було тощо. Він із кимось торгується. Може, він торгується із Зеленським чи із Заходом. Це спосіб залякування і спосіб отримання якихось привілеїв", – висловив свою думку Євген Чичваркін.

За його словами, українцям не варто чекати на військові дії з боку РФ. Натомість російський опозиціонер закликав Київ провести реформи для членства в Північноатлантичному Альянсі.

"Я не думаю, що будуть воєнні дії. Це обмін чогось на щось. Може, ми скоро дізнаємось. Тому побоюватися, безумовно, варто, але найкраще провести нарешті реформи та бути близьким до тих країн, які беруть участь у НАТО. Мені здається, Україні потрібно виконати всі вимоги та вступити до цієї організації ", – сказав відомий підприємець.

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А ось самі переговори Путіна та Байдена Євген Чичваркін оцінив без особливого оптимізму, наголосивши на практиці російського президента порушувати свої обіцянки: "Байден виявився не сильним політиком, як будь-який соціаліст. Що б Путін не сказав – він свого слова не дотримає. Тому це все схоже на фікцію, за цим можна не стежити".

Як пройшли переговори