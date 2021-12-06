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"Завтра Путин услышит четкие сигналы, что будет в случае нападения" – Кулеба

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
6 декабря, 23:52
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Министр иностранных дела Украины рассказал, что стоит ожидать от переговоров Путина и Байдена
Кулеба не верит в прорыв / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Кулеба не верит в прорыв / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Во время видеопереговоров президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным не стоит ожидать каких-то прорывов. Однако стороны смогут очертить друг другу свои позиции.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время программы "Свобода Слова" на телеканале ICTV.

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Что стоит ожидать

"Я бы не ожидал завтра каких-то прорывов. Я думаю, завтра каждая сторона заявит свое максималистское видение и логику дальнейших действий, а потом будут работать разные команды над тем, как дальше будет развиваться ситуация. Однако я уверен, это из моего общения с Энтони Блинкеном, прорыва я бы не ожидал. Я думаю, завтра президент Путин услышит четкие сигналы от президента Байдена, что сделают партнеры Украины в случае если Путин прибегнет к военной операции против нашей страны. Будут довольно убедительные вещи", – рассказал Кулеба во время эфира.

Глава МИД Украины также отметил, что звонок Владимиру Зеленскому от госсекретаря США Энтони Блинкена – это подтверждение той тактики, которой мы придерживаемся вместе с западнями партнерами: ни одной договоренности про Украину без Украины.

"После того, как произойдет разговор Байдена с Путиным, мы тоже узнаем, про что там говорилось. Дальше будут контакты на высоком и наивысшем уровне. У нас в этом плане с США за этот год наладился очень откровенный, динамичный и доверительный диалог", – отметил Кулеба.

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