Кулеба объяснил, что заставит Россию прекратить агрессию против Украины

Кулеба доволен визитом в США и припугнул Россию. Коллаж "Сегодня"

Лучший способ сдержать Россию – это дать Кремлю понять, что Украина сильная и имеет мощных союзников, а агрессия закончится тогда, когда наша страна станет неотъемлемой частью Запада.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне.

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По его словам, США одни из таких союзников, которые поддерживают Украину в противодействии российской агрессии и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Военное сотрудничество будет только расширяться и укрепляться.

"Лучший способ сдержать агрессивную Россию – это дать Кремлю понять, что Украина сильна и имеет сильных союзников, которые не оставят ее наедине с агрессором. Именно такой сигнал мы послали сегодня Москве. Агрессия России против Украины закончится тогда, когда место Украины как неотъемлемой части Запада будет институализировано (вступление в ЕС и НАТО. – Ред.) и не будет подвергаться сомнению. Сегодня мы сделали важный шаг в этом направлении и подписали новую Хартию стратегического партнерства Украина-США, которая позволит Украине и США еще более эффективно противостоять общим вызовам", – сказал Кулеба на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции.

При этом министр подчеркнул своевременность подписания Хартии с американцами на фоне агрессивных действий России вблизи Украины и ситуации на границе с Беларусью.

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Украина-США-Россия