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Кулеба: США выставят России большой "ценник" за агрессию против Украины

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
9 ноября, 17:00
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Глава МИД Украины едет осуществит важный визит в Америку – Москве пошлют четкий месседж
Глава МИД Украины едет в США, где обсудит и Россию. Коллаж "Сегодня"
Глава МИД Украины едет в США, где обсудит и Россию. Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 10 ноября отправится с визитом в Вашингтон, где примет участие в Комиссии стратегического партнерства Украина-США, а России пошлют четкий месседж – наша страна не останется наедине с агрессией Кремля.

Об этом он написал в Facebook.

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Он рассказал, что завтра совместно с госсекретарем США Энтони Блинкеном закрепит новый уровень стратегического партнерства в области безопасности. Заседание Комиссии воплотит договоренности, достигнутые на встрече президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Блинкен (слева) и Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

"Комиссия стратегического партнерства является главным двигателем этого процесса. Работа этого двигателя – это конкретные результаты для безопасности и развития нашей страны. А безопасность и развитие страны в целом это безопасность и благосостояние каждого гражданина. Так мы реализуем стратегию внешнеполитической деятельности на американском направлении", – сказал Кулеба.

Очень важно, что заседание этой Комиссии состоится сейчас, когда Россия продолжает провоцировать и вести себя агрессивно по отношению к Украине, говорит министр.

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"В этих условиях мы пришлем Москве четкий месседж: Украина и США едины. Украина не останется наедине с государством-агрессором. У нас есть мощные союзники и партнеры, которые готовы выставить РФ большой "ценник" за попытку расширения агрессии. Это лучший способ удержания России от эскалации", – резюмировал глава МИД Украины.

Как прошел первый визит Зеленского к Байдену

  • Встреча президентов Украины и США состоялась 1 сентября в Белом доме. Байден в первую очередь заявил о приверженности США суверенитету Украины на фоне угрозы со стороны России и отметил, что хотел бы посетить Украину еще раз.
  • А Зеленский поблагодарил хозяина Белого дома за предоставление вакцины и военной помощи в размере 60 млн долларов. Кроме того, Байдену передали список из около 450 пленных украинцев, которых незаконно удерживает Россия. Зеленский поделился своими впечатлениями от разговора с Байденом.
  • В ходе визита Зеленского в Вашингтон министры обороны Украины и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

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