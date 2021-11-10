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Зеленский увидится с Байденом – в ОП назвали дату

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
10 ноября, 14:55
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Украина уже готовится к мероприятию, правда, оно состоится в онлайн-формате
Зеленский и Байден увидятся, но не вживую. Коллаж "Сегодня"
Зеленский и Байден увидятся, но не вживую. Коллаж "Сегодня"

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что президент Владимир Зеленский 9-10 декабря примет участие в Саммите лидеров за демократию, который созывает американский лидер Джо Байден. Об этом он сообщил во время визита в США.

Он провел встречи в Вашингтоне с политическим директором Министерства иностранных дел Великобритании сэром Тимоти Барроу и с вице-президентом по вопросам стратегической стабильности и безопасности Института мира, бывшим послом США в Украине Уильямом Тейлором.

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Также Ермак обсудил с американским и британским дипломатами развитие обороноспособности Украины, энергетическую безопасность страны, вызовы для Европы в связи с реализацией проекта "Северный поток – 2", возможные шаги для восстановления свободы судоходства в районе Черного и Азовского морей.

Глава ОПУ сообщил, что Украина готовится к Саммиту лидеров за демократию, и сказал, что Зеленский тоже в нем примет участие.

Как известно, президент Джо Байден на 9-10 декабря созывал виртуальный Саммит лидеров за демократию, на который пригласят глав государств, лидеров гражданского общества, благотворительных организаций и частного сектора.

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Как прошел первый визит Зеленского к Байдену

  • Встреча президентов Украины и США состоялась 1 сентября в Белом доме. Байден в первую очередь заявил о приверженности США суверенитету Украины на фоне угрозы со стороны России и отметил, что хотел бы посетить Украину еще раз.
  • А Зеленский поблагодарил хозяина Белого дома за предоставление вакцины и военной помощи в размере 60 млн долларов. Кроме того, Байдену передали список из около 450 пленных украинцев, которых незаконно удерживает Россия. Зеленский поделился своими впечатлениями от разговора с Байденом.
  • В ходе визита Зеленского в Вашингтон министры обороны Украины и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

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