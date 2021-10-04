Кто станет новым главой Верховной Рады – у "слуг" уже есть кандидат

Стефанчук, скорее всего, заменит Разумкова (справа). Коллаж "Сегодня"

Похоже, депутаты "Слуги народа" уже определились с отставкой главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова и уже даже выбрали основного кандидата – новым руководителем Верховной Рады может стать вице-спикер Руслан Стефанчук.

Об этом рассказала в эфире телеканала Украина 24 замглавы фракции Евгения Кравчук.

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По ее словам, во фракции нет раскола, но есть необходимость сменить главу парламента на человека, который следует позиции своих коллег.

"У нас состоялось продолжительное заседание фракции в Трускавце. Мы имели абсолютно откровенную нормальную работу, разговор. У нас нет никакого раскола во фракции по этому вопросу. Действительно, это решение достаточно тяжелое (по Разумкову. — Ред.). Речь идет о внутрифракционном конфликте, это именно политическое измерение нашей фракции сейчас делегировать другому человеку должность председателя парламента. У нас сейчас основной кандидат — это Руслан Стефанчук", – сказала Кравчук.

Отставка Разумкова

30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера.

После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.

Сам Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".

4 октября "слуги" запустили процедуру отставки, передав руководству парламента подписные листы.