Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Влада Погляди

Хто стане новим главою Верховної Ради – у "слуг" вже є кандидат

Сергій Мартинець
4 жовтня, 10:28
У Трускавці депутати провели попереднє голосування – більшість за звільнення нинішнього спікера Разумкова

Стефанчук, швидше за все, замінить Разумкова (праворуч). Колаж "Сьогодні"

Схоже, депутати "Слуги народу" вже визначилися з відставкою глави Верховної Ради Дмитра Разумкова і вже навіть вибрали основного кандидата – новим керівником Верховної Ради може стати віцеспікер Руслан Стефанчук.

Про це розповіла в ефірі телеканалу Україна 24 заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

Реклама

За її словами, у фракції немає розколу, але є необхідність змінити главу парламенту на людину, яка дотримується позиції своїх колег.

"У нас відбулося тривале засідання фракції у Трускавці. Ми мали абсолютно відверту нормальну роботу, розмову. У нас немає ніякого розколу у фракції з цього питання. Дійсно, це рішення досить важке (щодо Разумкова – ред.). Мова йде про внутрішньофракційній конфлікт, це саме політичний вимір нашої фракції зараз – делегувати іншій людині посаду голови парламенту. У нас зараз основний кандидат – це Руслан Стефанчук", – сказала Кравчук.

відставка Разумкова

  • Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.
  • Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.
  • Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.
  • Сам Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".
  • 4 жовтня "слуги" запустили процедуру відставки, передавши керівництву парламенту підписні листи.

Реклама

Реклама