Хто стане новим главою Верховної Ради – у "слуг" вже є кандидат

Стефанчук, швидше за все, замінить Разумкова (праворуч). Колаж "Сьогодні"

Схоже, депутати "Слуги народу" вже визначилися з відставкою глави Верховної Ради Дмитра Разумкова і вже навіть вибрали основного кандидата – новим керівником Верховної Ради може стати віцеспікер Руслан Стефанчук.

Про це розповіла в ефірі телеканалу Україна 24 заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

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За її словами, у фракції немає розколу, але є необхідність змінити главу парламенту на людину, яка дотримується позиції своїх колег.

"У нас відбулося тривале засідання фракції у Трускавці. Ми мали абсолютно відверту нормальну роботу, розмову. У нас немає ніякого розколу у фракції з цього питання. Дійсно, це рішення досить важке (щодо Разумкова – ред.). Мова йде про внутрішньофракційній конфлікт, це саме політичний вимір нашої фракції зараз – делегувати іншій людині посаду голови парламенту. У нас зараз основний кандидат – це Руслан Стефанчук", – сказала Кравчук.

відставка Разумкова

Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.

Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.

Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.

Сам Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".

4 жовтня "слуги" запустили процедуру відставки, передавши керівництву парламенту підписні листи.