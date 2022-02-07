Крымская платформа в новом формате: кто уже приглашен

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На август 2022 года в Украине запланирован новый саммит Крымской платформы.

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

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Приглашение Германии

По его словам, встреча пройдет с участием парламентских делегаций разных стран.

"Я проинформировал Анналену о том, что в Украине в августе пройдет парламентский саммит Крымской платформы. Мы будем ждать соответствующую делегацию из Германии", – отметил Кулеба.

Что такое Крымская платформа?

"Международная Крымская платформа" – это дипломатическая инициатива Украины, в перспективе – постоянный международный консультативно-координационный механизм для возвращения проблемы Крыма в международную повестку дня.

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Первый саммит "Крымской платформы" прошёл 23 августа 2021 года. По его итогам была принята "Совместная декларация участников Международной Крымской платформы".

Напомним, Дмитрий Кулеба также заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда РФ отведет все свои войска от границ Украины и с временно оккупированных территорий.

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