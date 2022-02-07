"Кримська платформа" у новому форматі: хто вже запрошений

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На серпень 2022 року в Україні заплановано новий саміт "Кримської платформи".

Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

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Запрошення Німеччини

За словами Кулеби, зустріч відбудеться за участю парламентських делегацій різних країн.

"Я поінформував Анналену про те, що в Україні в серпні пройде парламентський саміт "Кримської платформи". Ми чекатимемо на відповідну делегацію з Німеччини", – зазначив він.

Що таке "Кримська платформа"?

"Міжнародна Кримська платформа" – це дипломатична ініціатива України, у перспективі – постійний міжнародний консультативно-координаційний механізм для повернення проблеми Криму до міжнародного порядку денного.

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Перший саміт "Кримської платформи" пройшов 23 серпня 2021 року. За його підсумками було прийнято Спільну декларацію учасників "Міжнародної Кримської платформи".

Нагадаємо, Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуації тоді, коли РФ відведе всі свої війська від кордонів України та з тимчасово окупованих територій.

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