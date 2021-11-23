Кремль еще не решил. Резников раскрыл "наполеоновские планы" России

Резников считает, что Кремль не решил, вторгаться ли в Украину. Коллаж "Сегодня"

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Кремль еще не принял решения на вторжение России в Украину.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

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"Готовность (России к вторжению) у них есть, но я оставляю позитивную надежду, что принятия решения в Кремле на это вторжение не произошло, хотя потенциально у них такая возможность есть", – сказал он.

Резников также объяснил, с чем связана военная активность России вблизи границ Украины.

"Активность со стороны РФ направлена на несколько вещей: дестабилизация в середине Украины, дестабилизация в середине стран альянса НАТО и дестабилизация в середина стран Европейского Союза. В такой дестабилизации они будут искать прагматичный позитив", – сказал министр обороны.

Угроза нападения России