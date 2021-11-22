Воевать не будут, но помогут: что предложили союзники Украины на случай нападения Путина

Киев рассчитывает на поддержку Запада

Украине необходима помощь в противостоянии России / Коллаж "Сегодня"

Украина рассчитывает на помощь западных партнеров в случае нападения России на нашу страну. Поддержка может быть как в виде оружия, так и в размещении определенных военных контингентов в Украине.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24".

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На что рассчитываем

"Без помощи наших западных партнеров достаточно сложно будет противостоять возможному расширению агрессии Российской Федерации... Но говорить о том, что на данный момент мы без помощи наших западных партнеров не справимся – тоже не совсем корректно. Будет тяжело, но наши вооруженные силы готовы дать адекватный ответ таким агрессивным действиям, которые, к большому сожалению, спрогнозировать никто не может, потому что залезть в голову главному инициатору и движущему механизму Путину точно никто не может", – сказал Вениславский в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24".

Главную помощь следует ожидать "с точки зрения военного оборудования и вооружения".

"Вряд ли стоит ожидать, что за нас на нашей территории будет кто-то воевать, к сожалению. Будут воевать наши вооруженные силы. Но материально-техническое обеспечение и помощь военной техникой и вооружением – это то, чего очень быстро может быть расширен перечень... А еще это и экономический, и дипломатический аспект противодействия возможной агрессии", – объяснил Вениславский в эфире телеканала "Украина 24".

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Ситуация