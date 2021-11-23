Кремль ще не вирішив. Резніков розкрив "наполеонівські плани" Росії

Резніков вважає, що Кремль не вирішив, чи вторгатися до України. Колаж "Сьогодні"

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Кремль ще не ухвалив рішення про вторгнення Росії до України.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на каналі" ICTV.

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"Готовність (Росії до вторгнення) у них є, але я залишаю позитивну надію, що ухвалення рішення у Кремлі на це вторгнення не відбулося, хоча потенційно у них така можливість є", – сказав він.

Резніков також пояснив, з чим пов'язана військова активність Росії поблизу кордонів України.

"Активність з боку РФ спрямована на кілька речей: дестабілізація всередині України, дестабілізація всередині країн альянсу НАТО та дестабілізація всередині країн Європейського Союзу. У такій дестабілізації вони шукатимуть прагматичного позитиву", – сказав міністр оборони.

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