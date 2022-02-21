Оценки и прогнозы. Сколько времени нужно Украине, чтобы нарастить ядерные мускулы против агрессии Путина?

Ядерная военная программа Киева может стать реальностью. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина может восстановить статус ядерного государства. Об этом более чем прозрачно намекнул президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Итак, сможет ли наша страна положить Будапештский меморандум под сукно и создать свою атомную бомбу, что для этого нужно и какой будет реакция Запада и РФ?

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Что заявил Зеленский

В субботу, 19 февраля, выступая в Мюнхене, украинский лидер заявил, что планирует созвать саммит стран – участниц Будапештского меморандума (кроме Украины, в него входят Россия, США и Великобритания. – Ред.), которые в 1994 году обязались обеспечивать безопасность Украины в обмен на ядерное разоружение. Как подчеркнул Зеленский, Украина выполнила свои обязательства и передала все ядерное оружие Москве, однако Россия не соблюдает положения документа, оккупировала и незаконно аннексировала Крым, эскалирует конфликт на Донбассе и стянула войска к границе Украины.

Если не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение", – заявил он.

Владимир Зеленский: "Если не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет считать, что Будапештский меморандум не работает" / Фото: Офис Президента Украины

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Заявление президента Украины можно расценить как претензию на вхождение в "ядерный клуб". И вполне возможно, что это не просто слова.

Как отреагировали в России

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совбеза РФ заявил, что серьезно относится к возможности возвращения Украине ядерного статуса.

"За долгие годы СССР в Украине были созданы возможности по созданию ядерного оружия и носителей для него. Там есть специалисты, которые имеют возможности большие, чем у Ирана и Северной Кореи", – отметил Шойгу.

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Сергей Шойгу: "В Украине есть специалисты, которые имеют возможности большие, чем у Ирана и Северной Кореи" / Фото: Минобороны РФ

В то же время российский эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов сомневается в том, что Украина в ближайшее время может создать ядерное оружие.

"Создать настоящее ядерное оружие Украина не способна. В стране нет потенциала для его изготовления", – заявил он в интервью пропагандистскому радио Sputnik.

Однако он не исключает, что Украина может создать так называемую грязную бомбу.

"Это Киев вполне может, потому что в его распоряжении есть большое количество радиоактивного материала", – добавил Анпилогов.

Алексей Анпилогов: "Киев может создать "грязную бомбу". Фото: "Журналистская правда"

Что такое "грязная бомба"

"Грязная бомба" – самый простой вариант радиоактивного оружия. Она состоит из контейнера с радиоактивными изотопами и заряда. При подрыве заряда контейнер с изотопами разрушается и радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади. Кроме того, одним из сценариев "грязной бомбы" может быть намеренный ее подрыв, например у атомной электростанции, что усилит вредный эффект.

Сможет ли Украина создать ядерное оружие

В Украине сегодня действуют 4 атомные электростанции, на которых 15 энергоблоков. На остановленной пятой – Чернобыльской – АЭС все еще находится отработанное ядерное топливо, из которого теоретически можно получить оружейный плутоний, необходимый для создания атомной бомбы.

Кроме того, в городе Желтые Воды Днепропетровской области функционирует Восточный горно-обогатительный комбинат, являющийся крупнейшим добытчиком природного урана в Европе. К производству атомной бомбы могут подключиться ученые Харьковского физико-технического института, одно из направлений которого как раз ядерная физика. В 1932 году в этом институте впервые в СССР расщепили ядро атома лития.

Также в производстве ядерного оружия Украины могут участвовать специалисты завода "Южмаш" в Днепропетровске и его КБ "Южное", известные изготовлением ракет-носителей Зенит", Циклон" и "Антарес". К слову, именно здесь были произведены 13 из 20 ракетных комплексов, бывших на вооружении СССР.

Соответственно, при большом желании ядерная военная программа Киева может стать реальностью.

Сколько времени и денег нужно на создание бомбы

"На разработку технологии по изготовлению ядерного оружия и восстановления производственных мощностей понадобится от 5 до 7 лет с ежегодным финансированием 200-300 млн долларов", – считает украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев.

А по мнению руководителя Днепропетровского филиала Национального университета института стратегических исследований Анатолия Шевцова, при финансировании в размере 1 миллиарда долларов на создание ядерного оружия Украине понадобится всего полгода.

"Наиболее простым для нас может быть так называемый плутониевый путь разработки ядерного оружия. Стоимость небольшого реактора – производителя оружейного плутония и радиохимического завода будет несколько десятков миллионов долларов. Таким образом, Украина в сжатые сроки может получить 100 ядерных зарядов средней мощности в пределах 15 килограммов", – говорит Снегирев.

Также Украина может создать ядерное оружие на основе обогащенного урана.

"Но такое производство является более технологичным и дорогим, но все необходимое для этого в Украине есть. Кроме финансов", – отмечает Снегирев.

Дмитрий Снегирев: "Для создания ядерного оружия Украине понадобится от 5 до 7 лет". Фото: скриншот

Что необходимо учесть

По словам военного эксперта Олега Старикова, для производства ядерного оружия украинским властям также необходимо:

определить, в какой области страны будет обустроен подземный полигон для испытания ядерного оружия, учитывая, что участок может иметь повышенный уровень радиации;

подготовить хранилище ядерного оружия, обязательно в горной местности (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатские области), чтобы его невозможно было разрушить силами авиации противника;

учитывать, что в стране могут начаться веерные отключения электроэнергии, так как минимум один энергоблок АЭС будет задействован в обогащении оружейного урана.

А что скажет Запад...

По словам Старикова, организовать производство ядерного оружия для Украины будет не только технически сложно, но и затруднительно, учитывая политическую составляющую.

Наши специалисты могут воссоздать ядерное оружие, но если Украина нарушит договор о безъядерном статусе, мы станем страной-изгоем и попадем под санкции США и ООН", – говорит "Сегодня" Стариков.

Олег Стариков: "Если Украина нарушит договор о безъядерном статусе, мы станем "страной-изгоем" и попадем под санкции США и ООН". Фото: скриншот

Политолог Вадим Карасев уверен, что западные партнеры не допустят вхождения Украины в "ядерный клуб".

"Ядерное оружие есть у девяти стран. Западу не нужны новые государства, владеющие таким арсеналом. Это угроза мировой безопасности. Тем более если такое оружие появится в стране, которая находится в центре Европы, с нестабильной обстановкой и радикальными движениями. В таком случае Украина рискует осложнить свои отношения с Западом и распрощаться с идеей о вступлении в НАТО и ЕС", – говорит "Сегодня" Карасев.

Какой была бы реакция России

По словам политолога, ядерное вооружение является не только угрозой, но и элементом сдерживания агрессивно настроенных стран.

"Учитывая агрессию РФ, ядерное оружие Украины могло бы остановить Москву в ее намерениях эскалировать ситуацию. Но также нужно понимать, что Кремль сделал бы все необходимое для того, чтобы не допустить самого производства ядерного оружия в Украине. Возможно, использовал бы израильский сценарий, и так же, как Моссад ликвидировал иранских физиков-ядерщиков, ФСБ открыла бы охоту на украинских ученых", – говорит Карасев.

Вадим Карасев: "Кремль бы сделал все, чтобы не допустить производства ядерного оружия в Украине" / Фото: Facebook

Почему Зеленский намекнул на создание ядерного оружия

Политолог Руслан Бортник считает заявление Зеленского скорее не угрозой, а очередной попыткой привлечь внимание международного сообщества к украинской проблеме.

"Это уже не просто призыв о помощи, это требование – обеспечить Украине ту защиту, которая гарантировалась нам в обмен на ядерное разоружение. Украина пытается любыми методами обезопасить себя от вторжения России", – объяснил Бортник.

Руслан Бортник: "Украина пытается любыми методами обезопасить себя от вторжения России" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что возникшее из-за концентрации российских войск возле границ Украины напряжение в отношениях Москвы и Вашингтона вызвало не только угрозу третьей мировой войны, но и вероятность глобального ядерного противостояния.

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