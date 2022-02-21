Оцінки та прогнози. Скільки часу потрібно Україні, щоб наростити ядерні м'язи проти агресії Путіна?

Ядерна військова програма Києва може стати дійсністю. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна може поновити статус ядерної держави. Про це більш ніж прозоро натякнув президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

Отже, чи зможе наша країна покласти Будапештський меморандум під сукно і створити свою атомну бомбу, що для цього потрібно і якою буде реакція Заходу та РФ?

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Що заявив Зеленський

У суботу, 19 лютого, виступаючи в Мюнхені, український лідер заявив, що планує скликати саміт країн – учасниць Будапештського меморандуму (крім України, до нього входять Росія, США та Велика Британія. – Ред.), які в 1994 році зобов'язалися гарантувати безпеку України в обмін на ядерне роззброєння. Як підкреслив Зеленський, Україна виконала свої зобов'язання і передала всю ядерну зброю Москві, проте Росія не дотримується положень документа, анексувала Крим, продовжує ескалацію конфлікту на Донбасі й стягнула війська до кордону України.

Якщо не буде гарантій безпеки для нашої країни, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і всі пакетні рішення 1994 року будуть поставлені під сумнів", – заявив він.

Володимир Зеленський: "Якщо не буде гарантій безпеки для нашої країни, Україна вважатиме, що Будапештський меморандум не працює" / Фото: Офис Президента Украины

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Заяву президента України можна розцінити як претензію на входження до "ядерного клубу". І цілком можливо, що це не просто слова.

Як відреагували в Росії

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на засіданні Радбезу РФ заявив, що серйозно ставиться до можливості повернення Україні ядерного статусу.

"За довгі роки СРСР в Україні були створені можливості щодо створення ядерної зброї та носіїв для неї. Там є фахівці, які мають можливості більші, ніж у Ірану та Північної Кореї", – зазначив Шойгу.

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Сергій Шойгу: "В Україні є фахівці, які мають більші можливості, ніж у Ірану та Північної Кореї" / Фото: Минобороны РФ

Водночас російський експерт з ядерної енергетики Олексій Анпілогов сумнівається, що Україна найближчим часом може створити ядерну зброю.

"Створити справжню ядерну зброю Україна не здатна. У країні немає потенціалу для її виготовлення", – заявив він в інтерв'ю пропагандистському радіо Sputnik.

Однак він не відкидає того, що Україна може створити так звану брудну бомбу.

"Це Київ цілком може, тому що у його розпорядженні є велика кількість радіоактивного матеріалу", – додав Анпілогов.

Олексій Анпілогов: "Київ може створити "брудну бомбу". Фото: "Журналістська правда"

Що таке "брудна бомба"?

"Брудна бомба" – найпростіший варіант радіоактивної зброї. Вона складається з контейнера з радіоактивними ізотопами та заряду. Після підриву заряду контейнер з ізотопами руйнується і радіоактивна речовина розпорошується ударною хвилею на великій площі. Крім того, одним зі сценаріїв "брудної бомби" може бути навмисний її підрив, наприклад біля атомної електростанції, що посилить шкідливий ефект.

Чи зможе Україна створити ядерну зброю

В Україні сьогодні діють 4 атомні електростанції, на яких 15 енергоблоків. На зупиненій п'ятій – Чорнобильській – АЕС все ще зберігається відпрацьоване ядерне паливо, з якого теоретично можна отримати збройовий плутоній, необхідний для створення атомної бомби.

Крім того, у місті Жовті Води Дніпропетровської області функціонує Східний гірничо-збагачувальний комбінат, який є найбільшим видобувником природного урану в Європі. До виробництва атомної бомби можуть долучитися вчені Харківського фізико-технічного інституту, один з напрямків якого якраз ядерна фізика. 1932 року в цьому інституті вперше в СРСР розщепили ядро атома літію.

Також у виробництві ядерної зброї України можуть брати участь фахівці заводу "Південмаш" у Дніпропетровську та його КБ "Південне", відомі виготовленням ракет-носіїв "Зеніт", Циклон" та "Антарес". До речі, саме тут було вироблено 13 з 20 ракетних комплексів, що були на озброєнні СРСР.

Отже, за великого бажання ядерна військова програма Києва може стати реальністю.

Скільки часу та грошей потрібно на створення бомби

"На розроблення технології виготовляння ядерної зброї та відновлення виробничих потужностей знадобиться від 5 до 7 років зі щорічним фінансуванням 200-300 млн доларів", – вважає український військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

А на думку керівника Дніпропетровської філії Національного університету інституту стратегічних досліджень Анатолія Шевцова, з фінансуванням у розмірі 1 мільярд доларів на створення ядерної зброї Україні знадобиться лише пів року.

"Найпростішим для нас може бути так званий плутонієвий шлях розробляння ядерної зброї. Вартість невеликого реактора-виробника збройового плутонію та радіохімічного заводу коштуватиме кілька десятків мільйонів доларів. Таким чином Україна у стислі строки може отримати 100 ядерних зарядів середньої потужності в межах 15 кілограмів", – каже Снєгирьов.

Також Україна може створити ядерну зброю на основі збагаченого урану.

"Однак таке виробництво є більш технологічним та дорогим, але все необхідне для цього в Україні є. Крім фінансів", – зазначає Снєгирьов.

Дмитро Снєгірьов: "Для створення ядерної зброї Україні знадобиться від 5 до 7 років" Фото: скріншот

Що потрібно врахувати

За словами військового експерта Олега Старікова, для виробництва ядерної зброї українській владі також слід:

визначити, в якій галузі країни буде облаштовано підземний полігон для випробування ядерної зброї, враховуючи, що ця ділянка може мати підвищений рівень радіації;

підготувати сховище ядерної зброї обов'язково у гірській місцевості (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатські області), щоб її неможливо було зруйнувати силами авіації противника;

враховувати, що в країні можуть розпочатися віялові від'єднання електроенергії, тому що щонайменше один енергоблок АЕС буде застосовано для збагачення збройового урану.

А що скаже Захід...

За словами Старікова, організувати виробництво ядерної зброї для України буде не лише технічно важко, а й дуже важко з огляду на політичний чинник.

Наші фахівці можуть відтворити ядерну зброю, але якщо Україна порушить договір про без'ядерний статус, ми станемо країною-вигнанцем і потрапимо під санкції США та ООН", – каже "Сьогодні" Старіков.

Олег Старіков: "Якщо Україна порушить договір про без'ядерний статус, ми станемо "країною-ізгоєм" і потрапимо під санкції США та ООН". Фото: скріншот

Політолог Вадим Карасьов впевнений, що західні партнери не допустять входження України до "ядерного клубу".

"Ядерну зброю мають дев'ять країн. Заходу не потрібні нові держави, які володіють таким арсеналом. Це загроза світовій безпеці. А ще й якщо така зброя з'явиться в країні, яка лежить у центрі Європи, з нестабільною обстановкою та радикальними рухами. У такому разі Україна ризикує ускладнити свої відносини з Заходом та розпрощатися з ідеєю про вступ до НАТО та ЄС", – каже "Сьогодні" Карасьов.

Яка була б реакція Росії

За словами політолога, ядерне озброєння є не лише загрозою, а й елементом стримування агресивних країн.

"З огляду на агресію РФ, ядерна зброя України могла б зупинити Москву в її намірах напружувати ситуацію. Але також треба розуміти, що Кремль зробив би все необхідне для того, щоб не допустити самого виробництва ядерної зброї в Україні. Можливо, використав би ізраїльський сценарій, і так само, як Моссад ліквідував іранських фізиків-ядерників, ФСБ відкрила б полювання на українських науковців", – говорить Карасьов.

Вадим Карасьов: "Кремль зробив би все, щоб не допустити виробництва ядерної зброї в Україні" / Фото: Facebook

Чому Зеленський натякнув на створення ядерної зброї

Політолог Руслан Бортник вважає заяву Зеленського радше не загрозою, а ще однією спробою привернути увагу міжнародної спільноти до української проблеми.

"Це вже не просто заклик про допомогу, це вимога – забезпечити Україні той захист, який гарантували нам в обмін на ядерне роззброєння. Україна намагається будь-якими методами убезпечити себе від вторгнення Росії", – пояснив Бортник.

Руслан Бортник: "Україна намагається будь-якими методами убезпечити себе від вторгнення Росії" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що напруження у відносинах Москви та Вашингтона, яке виникло через концентрацію російських військ біля кордонів України, загрожує не лише третьою світовою війною, а й імовірність глобального ядерного протистояння.

Також ми з'ясовували, чи готові Росія та США розв'язати ядерну війну і чи буде у ній переможець.