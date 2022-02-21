В Минобороны РФ испугались ядерного потенциала Украины – заявление Шойгу

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Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совбеза РФ заявил, что серьезно относится к возможности возвращения Украине ядерного статуса.

"За долгие годы СССР в Украине были созданы возможности по созданию ядерного оружия и носителей для него. Там есть специалисты, которые имеют возможности большие, чем у Ирана и Северной Кореи, о которых говорят на всех уровнях и предпринимают усилия, чтобы эти страны были денуклеаризированы", – сказал Шойгу.

По словам министра обороны РФ, "к этому добавляются националистические подзраделения, батальоны, которые по всей Украине, и во многом они управляют ситуацией в тех или иных городах и областях Украины".

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