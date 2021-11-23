Из "Слуги народа" могут выгнать еще одного депутата: что их так разозлило

"Слуги" могут избавиться от антивакцинатора Камельчука. Коллаж "Сегодня"

"Слуги народа" могут вынести на обсуждение вопрос исключения из фракции народного депутата Юрия Камельчука за его нежелание вакцинироваться.

Об этом сообщил "слуга" Егор Чернев, передает 24 канал.

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Несмотря на право каждого добровольно выбирать, делать ли прививки, нардеп считает, что Камельчук подвергает опасности не только себя, но и окружающих. Он считает антивакцинаторскую позицию коллеги безответственной.

"Решение об исключении принимает фракция, но я думаю, что мы можем поднять этот вопрос на заседании, Позиция здравого смысла – вакцинироваться. Очень странно, что позиция президента, фракции, вообще позиция здравого смысла – нужно вакцинироваться, но некоторые члены команды – антивакцинаторы", – сказал Чернев.

Ряды "Слуги народа" редеют