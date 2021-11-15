Из "Слуги народа" могут исключить новых депутатов

Елена Мошенец (слева) предрекла новые изгнания депутатов. Коллаж "Сегодня"

На сегодняшнем съезде партии "Слуга народа" депутаты могут принять решение об исключении новых депутатов, а вот по депутатскому мандату Дмитрия Разумкова вопрос вообще не стоит.

Об этом рассказала в программе "Сегодня День Выходной" в эфире Украина 24 нардеп от "СН" Елена Мошенец.

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По ее словам, сегодня на съезде точно выберут нового главу партии и не исключены еще некоторые изменения в руководстве политсилы.

"Что касается фракции, могу сказать лишь о том, что будут рассматриваться новые исключения из состава нашей фракции, они будут только рассматриваться. Если это произойдет, должно быть соответствующее голосование. Если голосов хватит, то не исключаю, что кто-то покинет ряды нашей политической силы в парламенте", – сказала Мошенец.

Нардеп напомнила, что Гео Лерос уже давно не является членом фракции "СН" в парламенте.

"Не вижу вообще смысла обсуждать этого человека, тем более в контексте его последних некорректных действий по отношению к Украине, обществу и всем органам власти", – отметила она.

При этом "слуги" точно не будут рассматривать вопрос лишения Дмитрия Разумкова депутатского мандата.

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"Это точно не Дмитрий Разумков, это другие наши коллеги. По крайней мере в повестке дня я не вижу вопроса, что именно Разумкова кто-то планирует лишить мандата. Мне вообще кажется, что тема вокруг Разумкова немного раздута всяческими потенциальными возможностями привлекать к нему внимание. Мы должны двигаться дальше, а не останавливаться на бывших, которые пытаются удержать внимание возле себя", – резюмировала Мошенец.

А что там нового у "слуг"?

8 ноября Александр Корниенко заявил, что уходит от руководства партией "СН" в связи с занятостью в должности вице-спикера парламента. Он напомнил, что на новой должности есть задание от политической силы и президента Украины – реформа парламента, законодательное обеспечение и воплощение в жизнь амбициозных планов, построение более качественных отношений с исполнительной властью и местным самоуправлением.

Корниенко в своем заявлении намекнул, что возглавить "слуг" может женщина. СМИ узнали, что главным кандидатом на пост главы партии является нардеп Елена Шуляк. Также в "СН" назвали ТОП-5 претендентов на пост нового главы партии.

"Слуга народа" ждет пополнение в парламенте – Центральная избирательная комиссия признала троих человек народными депутатами.

Тем временем глава фракции Давид Арахамия посоветовал Разумкову сложить мандат и пойти на выборы. По его словам, на съезде президентской партии решили не рассматривать вопрос бывшего спикера Рады.

Журналисты "Сегодня" также разбирались, что решат депутаты на своем съезде.