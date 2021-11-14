Вместо Корниенко. В "Слуге народа" назвали топ-5 претендентов на пост нового главы партии

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук назвал пять вероятных кандидатов на пост нового главы партии вместо Александра Корниенко.
Об этом он рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".
По его словам, кандидатуры будут выдвигаться прямо на съезде партии в понедельник, 15 ноября. Среди них:
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- Андрей Мотовиловец;
- Евгения Кравчук;
- Елена Шуляк;
- Николай Тищенко;
- Галина Янченко.
"У нас часто было, когда мы думали, что даже если оговоренные ранее кандидатуры получат якобы большую поддержку, то появлялись новые предложения, которые тоже набирали большое количество голосов. Я лично за то, чтобы кандидат представлял свою программу. Но выдвигать непосредственно кандидатов – еще не значит, что будет 100% сразу проголосовано. Может быть какой-то второй тур или еще что-то. Но мы это увидим в понедельник", – подчеркнул он.
Что известно
- 8 ноября первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщил о решении сложить полномочия главы партии "Слуга народа".
- Издание LB.ua со ссылкой на источники сообщало, что новой главой партии может стать нардеп Елена Шуляк.
- 4 ноября Корниенко заявлял, что на съезде может решиться вопрос об исключении из партии нардепа Артема Дмитрука, который ранее в одном из интервью заявил о своем разочаровании в "Слуге народа".