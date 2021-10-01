"Холодная война" – Арахамия объяснил, почему хочет уволить Разумкова

Проблема между политиками в "маленьких мелочах" / Коллаж "Сегодня"

Обращение к Венецианской комиссии и "маленькие мелочи, о которых стыдно говорить" стали поводом для инициирования отставки главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом заявил в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который утром 30 сентября подал соответствующее обращение для начала сбора подписей за отставку Разумкова.

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"Вы же наблюдали, что в последние недели, когда мы начали принимать закон об олигархах случалось... Сначала был инцидент с Венецианской комиссией, к сожалению, после этого наши споры стали публичными. Затем началась, как внутри фракции называют – "холодная регламентная война", когда начали ... Ну, там маленькие мелочи, которые я не хочу, честно говоря, стыдно перед зрителями это выносить наружу", – заявил Арахамия.

Кресло – "Слуг", им и менять

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При этом глава провластной парламентской фракции напомнил, что действующий спикер был делегирован от "Слуги народа" на этот пост, а значит они могут его и отозвать.

"Я слышал сегодня в СМИ какие-то упреки насчет того, что это якобы узурпация власти. Я всем напоминаю, что это кресло спикера фактически принадлежит "Слуге народа" по состоянию на сейчас. Действующий спикер был делегирован туда от "Слуги народа". Если человек больше не "слуга народа", не совпадают у него мысли со "Слугой народа", тогда он просто будет заменен, как и другие должности, например, в Кабинете министров, которые мы планируем обсудить на этой неделе на нашей стратегической сессии. Я считаю, что не надо ради этого делать отдельное ток-шоу", – заявил Арахамия.

Как развивались события

Утром пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера.

После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.

Источники "Сегодня" в президентской партии рассказали, что со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало.

На брифинге Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".