"Холодна війна" – Арахамія пояснив, чому хоче звільнити Разумкова

Проблема між політиками в "маленьких дрібницях" / Колаж "Сьогодні"

Звернення до Венеціанської комісії і "маленькі дрібниці, про які соромно говорити" стали приводом для ініціювання відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це заявив в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який зранку 30 вересня подав відповідне звернення для початку збору підписів за відставку Разумкова.

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"Ви ж спостерігали, що останніми тижнями, коли ми почали приймати закон про олігархів траплялося… Спочатку був інцидент з Венеційською комісією, на жаль, після цього наші суперечки стали публічними. Потім почалася, як всередині фракції називають – "холодна регламентна війна", коли почали… Ну, там маленькі дрібниці, які я навіть не хочу, чесно кажучи, соромно перед глядачами це виносити назовні", – заявив Арахамія.

Крісло "Слуг", їм і міняти

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При цьому глава провладної парламентської фракції нагадав, що діючий спікер був делегований від "Слуги народу" на цей пост, а значить вони можуть його і відкликати.

"Я просто хочу прокоментувати прості речі, які дійсно усі розуміють… Я усім нагадую, що це крісло спікера фактично належить "Слузі народу" станом на зараз, і чинний спікер був делегований від "Слуги народу"… Якщо людина більше не "слуга народу" чи не співпадають в неї думки зі "Слугою народу", вона просто буде замінена, як усі інші посади, як у Кабінеті міністрів", – заявив Арахамія.

Як розвивалися події

Вранці прес-секретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці в Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.

Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.

Прес-секретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.

Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що з "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало.

На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".