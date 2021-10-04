Главы комитетов устроили демарш в Раде – чем их разозлил Разумков

Главы комитетов парламента покинули заседание Согласительного совета Верховной Рады. Депутатам не понравилась критика от спикера Дмитрия Разумкова относительно принятия закона об олигархах.

От имени депутатов, которые вышли из зала, выступил председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

"Согласительный совет превратился на площадку политических манифестаций абсолютно безосновательно. Мы не можем и не будем мириться с этим. Поэтому мы, главы комитетов, покинули сегодня Согласительный совет, который, к сожалению, спикер Разумков позволил превратить на ярмарку политического тщеславия", – сказал он журналистам в кулуарах парламента.

Разумков высказал недовольство действиями оборонного комитета Рады в вопросе олигархов.

"Когда комитет направляет в Аппарат Рады не тот закон, который был проголосован – это уже подлог. То, что вам не нравится, или вы наделали ошибок во время непрофессиональной подготовки к рассмотрению закона и пошли по непонятной процедуре – это проблемы комитета. То, за что голосует парламент, я, как спикер, должен подписать. Подписывается то, что проголосовано в зале: те правки, которые ставились на голосование, на отклонение или в редакции, которая осталась в комитете. Как только ко мне поступит корректный текст закона, за который проголосовала Рада, – я подпишу его", – сказал глава парламента.