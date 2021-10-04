Голови комітетів влаштували демарш у Раді – чим їх розлютив Разумков

Голови комітетів парламенту залишили засідання Погоджувальної ради Верховної Ради. Депутатам не сподобалася критика від спікера Дмитра Разумкова щодо прийняття закону про олігархів.

Від імені депутатів, які вийшли із зали, виступив голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

"Погоджувальна рада перетворилася на майданчик політичних маніфестацій абсолютно безпідставно. Ми не можемо і не будемо миритися з цим. Тому ми, глави комітетів, залишили сьогодні Погоджувальну раду, яку, на жаль, спікер Разумков дозволив перетворити на ярмарок політичного марнославства", – сказав він журналістам в кулуарах парламенту.

Разумков висловив невдоволення діями оборонного комітету Ради в питанні олігархів.

"Коли комітет направляє до Апарату Ради не той закон, який був проголосований – це вже фальсифікація. Те, що вам не подобається, або ви наробили помилок під час непрофесійної підготовки до розгляду закону і пішли за незрозумілою процедурою – це проблеми комітету. Те, за що голосує парламент, я, як спікер, повинен підписати. Підписується те, що проголосовано в залі: ті правки, які ставилися на голосування, на відхилення або в редакції, яка залишилася в комітеті. Як тільки до мене надійде коректний текст закону, за який проголосувала Рада, – я підпишу його", – сказав глава парламенту.