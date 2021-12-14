Генерал Залужный заявил о победе Путина в Европе

Украина наблюдает, как армия России проводит свои учения / Коллаж "Сегодня"

В Минобороны Украины заявляют, что обстановка вокруг нашей страны остается напряженной и в этом виновата слабая реакция международного сообщества на апрельскую эскалацию России.

Об этом заявил Главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный во время встречи с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованными в Украине (ЕС и НАТО).

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Резкое заявление

"Военно-стратегическая обстановка вокруг Украины остается напряженной. Все, что происходит сейчас, – это следствие слабой реакции международного сообщества на апрельскую эскалацию. Если бы тогда были приняты более действенные меры, не было бы шантажа с применением военной силы, энергетического и "миграционного" кризиса", – заявил Валерий Залужный.

Главнокомандующий ВС Украины отметил, что Россия работает на подрыв общеевропейской безопасности.

"Целью российской гибридной агрессии является не только возвращение Украины в сферу своего влияния, но и в целом подрыв евроатлантической и европейской безопасности. Война на востоке Украины, временная оккупация наших земель, а также накопление российских войск вдоль государственной границы с Украиной, остаются основными дестабилизирующими факторами безопасности в Европе. Путин присоединил Беларусь и продолжает гибридную войну против ЕС и НАТО. Я призываю к консолидации наших усилий по сдерживанию агрессора", – заявил генерал-лейтенант.

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